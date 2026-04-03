台積電在美國要蓋「這麼多廠」！但最強秘密深藏台灣

台積電在全球半導體產業的主導地位仍難以撼動。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕據消息指出，台積電計畫在亞利桑那州打造被稱為「GigaFab」的超大型晶圓廠聚落，其整體產能有望比肩台灣。中媒指出，儘管美國擴廠計畫進展快速，台積電的技術研發與最先進製程核心仍牢牢根留台灣，加上市佔持續領先，公司在全球半導體產業的主導地位短期內仍難以撼動。

科技媒體《Wccftech》指出，台積電在美國的投資進度已「超乎預期」，未來更計畫將當地晶圓廠數量擴大至12座，包含新增2座晶圓廠與2座先進封裝廠，使當地逐步形成類似台灣新竹科學園區的完整製造網絡。市場預估，台積電與台灣相關供應鏈對美投資總額將上看5000億美元（約新台幣15兆元）。

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報導認為，這不僅是單一企業的產能擴張，更象徵整體供應鏈的遷移，包含設備、材料與相關合作夥伴都將同步進駐美國。隨著這些設施陸續投產，未來晶片製造有望在美國本土完成從前段製程到後段封裝的完整流程。

不過，台積電赴美設廠也面臨顯著成本壓力，包括建廠支出、勞動成本以及單片晶圓折舊費用皆高於台灣水準。儘管如此，在地緣政治與客戶需求驅動下，台積電在初期擴張階段仍選擇加大投資力道，顯示其對美國布局的長期戰略。

消息人士指出，這12座廠的計畫將成為台積電有史以來最大規模的海外投資。台積電過去將海外布局視為風險分散的據點，如今已轉型為支撐先進製程與封裝的重要延伸基地，也被視為美國重建半導體製造能力的關鍵支柱。

隨著近期美台關稅協議落實，台積電對亞利桑那州擴廠計畫的信心大幅提升。美國政府也準備提供經濟與勞動配套等激勵措施，協助台積電在當地維持營運的可持續性。

專家分析，由於台積電約70%的客戶為美國無晶圓廠企業，其美國產能規模勢必接近台灣現有水平，以確保供應鏈安全並降低生產受限風險。

不過報導指出，面對龐大投資與快速擴張的需求，台積電不得不持續調升每季資本支出。此外，台積電同時掌握現代科技基礎建設的核心動脈，從前段晶圓製造到後段封裝，幾乎承接所有AI運算供應商的訂單。

報導表示，能夠管理如此龐大產能與供應鏈動態的企業寥寥可數，也因此台積電被視為全球科技產業的重要戰略資產。

另一方面，中國媒體指出，除了美國以外，台積電在日本、德國也有建廠發展，但台灣作為台積電的發源地，當地擴產也一直沒有停止。針對大家一直關注的台積電赴美恐削弱台灣「矽盾」說法，台積電財務長黃仁昭曾回應：「我們持續加快在亞利桑那州的投資，但最先進的製造技術仍會留在台灣。」

此外今年2月底亦有報導指出，台積電正加速在台灣的製造擴張，業界人士透露，到2026年，全台各科學園區可能有多達10座晶圓廠正在興建或準備投產。英媒New electronics認為，此舉顯示台積電在全球需求持續升溫下，積極擴大先進製程與封裝產能。

中媒指出在台積電於上述諸地高歌猛進的同時，公司在技術上也穩步推進，無論是16A等先進製程，或是先進封裝，或是對矽光技術投入，台積電都沒有落後。

根據TrendForce於3月中旬發布數據顯示，全球前10大晶圓代工廠2025年合計總產值1695億美元，創下歷史新高，年增26.3%。其中，台積電市占率自2024年的64.4%，提升至2025年的69.9%。

報導總結，由此看來，這家全球晶圓巨頭（台積電），似乎難以撼動。

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