1間「禁室」 意外揭開老婦生前刻意隱瞞「驚人」秘密

1間「禁室」，意外揭開老婦生前刻意隱瞞800萬日圓網購秘密。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕1間禁室，意外揭開老婦高額網購秘密，1位84歲的獨居老婦高橋靜江（化名）去年不幸過世，長子高橋彰（化名）在追悼會後整理遺物時，發現母親家2樓的儲藏室，被未開封的紙箱塞滿，當下他不僅被目前怪象震驚了，同時也在房間角落，意外發現母親3年來，一直被騙，不斷在購買大量的保健品和健身器材等產品，網購金額竟高達800萬日圓（約新台幣160萬）。

日媒報導， 「或許是因為我父親以前是銀行家，我母親對理財也很嚴格。她從不間斷地記帳，家裡總是整潔乾淨。我小時候，她經常責備我說『好好收拾』。」高橋彰以為整理母親的遺物會很快，畢竟這是母親生前居住的房子。

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然而，當他打開2樓儲藏室的門時，被眼前堆積如山未開封的紙箱的怪異景象震驚了。

「我檢查了一下，發現裡面是一些保健品和健身器材，看起來像是網購的，還有5套同1廠家生產的高檔羽絨被。所有東西都還包裝完好，從收據上的日期來看，這些消費似乎都集中在最近3年。」

高橋彰進一步在房間角落的餐具櫃裡發現了母親留下的1張便條和1本存摺，便條上寫著1位銷售員的名字，以及「下次預約電話」的詳細資料。 高橋彰查看了存摺，發現幾乎每個月都有1筆錢從父親留下的積蓄轉到1家公司。有些月份，母親1次性就支付了幾十萬日圓，3年下來，總額達到了約800萬日圓。

面對堆積如山的保健食品，高橋彰回憶起母親去世前與他通電話的情景，每次他問“你感覺怎麼樣？”，母親總是重複說：“我很好，我在吃很好的保健品。”

當時他並沒有想太多，只要母親健康就好，沒想到，母親竟然被騙，網購了大量無用的東西。

專家表示，本案例中的「5套羽絨被」就是典型的騙局，對於獨居的老人，作子女的重要的是不要盲目相信父母「一切都好」的說法，而應該關注客觀事實，例如父母家中物品數量的增加以及銀行帳戶的交易記錄，才能避免被騙而不自知。

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