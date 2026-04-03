台積電1.5兆效應發酵！台中廠商再砸8.5億擴廠

鴻勁精密將於台中擴大投資約8.5億元新建廠房，張峯源率隊訪廠。（經發局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕在台積電於台中投資1.5兆元興建4座1.4奈米先進製程廠帶動下，供應鏈群聚效應顯現，半導體測試設備商鴻勁精密公司申請工廠立體化方案，將於台中擴大投資約8.5億元新建廠房，進一步強化AI晶片測試供應鏈布局。

鴻勁精密為台中在地半導體設備製造商，長期深耕IC測試分類機與自動化技術，產品涵蓋測試分類機及溫度控制解決方案（ATC）等，隨著AI產業快速發展，高階晶片測試對精準度與穩定度要求大幅提升，鴻勁憑藉溫控技術優勢，成功打入美系大廠AI晶片測試供應鏈，其中FT測試分類機更為其主要採用設備之一，在全球AI晶片測試市場占有重要地位。

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台中市經發局表示，因應產業成長與訂單需求，鴻勁精密現有廠房已不敷使用，申請工業區廠房立體化並獲審查通過，此案獲得「新增投資15%」及「能源管理5%」，合計20%容積獎勵，未來將增建1層廠房，新增樓地板面積2,283.53平方公尺，並規劃設置1353.18平方公尺屋頂型太陽能發電設施，占屋頂面積約69%，同時承諾取得ISO50001能源管理系統認證。全案除可提升產能與空間效益外，預估可創造365個就業機會，帶動地方產業升級與就業發展。

經發說明，市府自2020年推動「工業區更新立體化發展方案」，協助企業突破用地限制、提升土地使用效率。截至115年3月底，經濟部及市府合計受理17件申請案，已核准13件，包含台中工業區6件、大里工業區1件、仁化工業區1件及都市計畫乙種工業區5件，顯示政策推動成效顯著。

經發局強調，此案經市府行政初審、說明會及聯合審查小組實地勘查與審查會議後通過，審查過程中針對交通、環保及消防安全等面向嚴謹把關，廠商亦承諾完善停車空間與動線規劃，並妥善處理廢棄物。

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