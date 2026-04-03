挑戰星鏈！亞馬遜擬收購衛星集團Globalstar

知情人士透露，亞馬遜正在洽談收購衛星通訊集團Globalstar。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，亞馬遜（Amazon）正在洽談收購衛星通訊集團Globalstar，這項交易將強化這家電子商務巨頭建立自身低地球軌道衛星業務的努力。

《金融時報》報導，知情人士表示，經過長時間的談判，雙方仍在針對協議中的一些複雜細節進行協商。知情人士稱，蘋果持有Globalstar的20％股份，這使得事情變得更加複雜，也因此亞馬遜和蘋果之間也需要進行談判。收購這家衛星集團將加速亞馬遜和馬斯克的SpaceX及其星鏈（Starlink）軌道網路服務競爭。

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知情人士強調，由於尚未達成最終協議，談判仍有可能發生變化或破裂。針對報導，Globalstar則表示，根據公司政策，Globalstar不對產業猜測或傳聞發表評論；亞馬遜拒絕置評；蘋果則未回應。

Globalstar成立於1991年，近幾個月來，由於收購傳聞不斷，該公司股價飆升，週四（）狂飆逾13％，收盤市值來到100億美元（約新台幣3205.5億元）大關門口。過去1年，這家公司股價漲了約230％，投資人押注他可能會成為SpaceX的挑戰者。

2024年，蘋果向Globalstar投資15億美元（約新台幣450.82億元），取得該公司20％的股份，作為協議的一部份，Globalstar同意將其85％的網路容量保留給蘋果，用在蜂巢式網路基地台覆蓋範圍之外進行基於衛星的簡訊服務。

《彭博》10月報導稱，Globalstar正在考慮出售，並且已經與SpaceX進行了初步洽談。亞馬遜一直在推進名為「Leo」的計劃，並於去年發射了首批衛星。該公司目前有超過180顆衛星在軌道運行，但與SpaceX營運的超過1萬顆衛星相比，規模仍相形見絀。

今年2月，亞馬遜被迫向聯邦通訊委員會（FCC）申請將發射1600顆衛星的最後期限從7月延長2年。根據監管文件顯示，亞馬遜計劃在今年中之前將約700顆衛星送入太空，但該公司坦言，發射能力不足正在阻礙其服務建設。

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