黃金剛登1高點紀錄！結果馬上完蛋慘崩

週四（2日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（2日）黃金價格盤中稍早曾觸及兩週高點，但隨後下跌逾3%，係因美國總統川普在全國演說中表示將持續攻擊伊朗，引發通膨疑慮並重燃升息預期，美元走升且油價大漲。

黃金現貨價下挫3.6%，報每盎司4587.55美元，盤中稍早曾觸及兩週高點。

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黃金期貨下跌2.7%，報每盎司4679.70美元。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「市場高度關注川普的言論，但迄今為止，這些言論幾乎看不出能源局勢能迅速獲得解決。」也因此，降息的可能性正在降低，進而打壓金價。

川普在全國演說中表示，美軍在伊朗的軍事行動基本上已經達成目標，但他仍未就結束這場持續一個月的戰爭提供明確時間表，並誓言將把伊朗炸回「石器時代」。

川普的強硬言論刺激油價大漲，能源價格上漲將推高整體通膨，進而縮小央行降息的空間。

自2月28日中東衝突爆發以來，現貨金價格已下跌12%。

其他貴金屬交易：

現貨白銀下跌3.7%，報每盎司72.38美元。

現貨鉑金上漲0.9%，報每盎司1981.95美元。

現貨鈀金上漲1.9%，報每盎司1497.00美元。

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