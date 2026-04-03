美國擬調整鋼鋁銅製品關稅 白宮：多數仍維持50％關稅

川普政府擬調整鋼鐵、鋁和銅製品關稅。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府表示，目前正在簡化使用少量金屬製成的商品關稅，但也補充，多數進口鋼鐵、鋁和銅製品的關稅稅率仍將維持50％。一名高階政府官員表示，這些調整是必要的措施，旨在簡化複雜的政策，並為受川普關稅政策影響的企業提供更公平的待遇。

《彭博》報導，白宮聲明表示，在新結構下，鋼、鋁或銅含量低於15％的商品將免於金屬關稅；如果某些衍生性商品被認定為「主要由」上述金屬之一製成，則適用較低的25％稅率；在國外製造，但完全使用美國金屬的產品，適用10％稅率；部份金屬密集型工業設備和電網設備將在2027年之前按15％的稅率徵稅，此舉旨在增強美國的工業基礎。

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儘管有所調整，但包括進口鋼管在內的大量衍生商品，仍將維持50％的關稅，據官員透露，關稅將依照產品的全部價值徵收，而不僅僅是金屬含量。

這項政策調整源自於多家公司數個月的遊說，這些公司聲稱先前針對金屬進口徵收的關稅對他們造成了不公平的打擊。儘管政府堅稱這些關稅旨在鼓勵美國製造業發展，但將關稅範圍擴大到所謂的衍生商品代表著，即使那些金屬元素僅佔總重量、價值一小部份的商品，也同樣被徵收了關稅。

這一結構可能導致部份進口鋼鐵和鋁製品的關稅提高，但承諾簡化流程以減輕衝擊。此前，鋼鐵和鋁的關稅師根據衍生商品當中的金屬含量所徵收，這使得業界很難快速計算應繳稅額。

去年，川普對進口鋼鐵和鋁徵收50％的關稅，旨在遏制中國的產能過剩。這項決定最終也嚴重打擊了其他主要貿易夥伴，包括加拿大、歐盟、墨西哥和南韓。在這之後，川普政府擴大關稅徵收範圍，將含有這些金屬的衍生商品也納入其中。

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