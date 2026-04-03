創2008年新高！布蘭特原油現貨飆141美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕油價漲價無極限，根據追蹤該數據的標普全球（S&P Global）數據顯示，布蘭特原油現貨價格週四飆升至每桶141.36美元，創下2008年金融危機以來的最高水準。

CNBC報導，現貨價格反映了未來10至30天內布蘭特原油的需求。由於伊朗封鎖荷姆茲海峽引發的巨大混亂，目前現貨供應緊張，因此，近期交割的原油價格居高不下。

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該價格比布蘭特原油期貨價格高出32.33美元。6 月交割的合約週四收在 109.03 美元。

Energy Aspects 創辦人森（Amrita Sen）在接受 CNBC 的「The Exchange」節目採訪時表示，期貨價格「幾乎給人一種虛假的安全感，讓人覺得情況並沒有那麼緊張」。

森說：「你們現在看到了，但金融市場幾乎掩蓋了其他所有地方都顯現出的真實緊張局面。」她還說，目前歐洲柴油價格接近每桶200美元。

雪佛龍執行長維爾斯上週警告稱，期貨價格並未反映海峽關閉對石油供應中斷的嚴重程度。

「霍姆茲海峽關閉的非常真實的、實際的影響正在世界各地和整個系統中蔓延，我認為這些影響還沒有完全反映在石油期貨價格曲線中」。

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