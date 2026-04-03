外資狂賣美債 ! 持有比例創30年最低 外媒曝「還沒到下限」

外媒指出，外資持有美國國債的比例降至1997年以來的最低水平，現今看不到下限。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外國投資人持有美國國債的比例已降至32.4%，創下1997年以來最低水準，而且下滑趨勢仍未見底。這不只是短期資金流動，而是長達十多年的結構性轉變，如今在地緣政治與能源衝擊的催化下，正逐步演變為市場最敏感的壓力點。曾經支撐美國低成本融資的外資買盤，正在悄然退場。

根據報導，在全球金融危機最嚴重時期，外國投資者持有超過50%的未償美國公債。但隨著全球外匯儲備多元化、地緣政治摩擦升溫，以及美債市場規模自2012年以來膨脹超過3倍，外資需求始終未能同步跟上，導致持有比重持續下滑。

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這樣的變化對利率的影響並不小。摩根大通估算，外資持有占GDP比重每下降1個百分點、約3000億美元（約新台幣9.58兆元），將推升美債殖利率超過33個基點。換言之，從高點至今超過20個百分點的下滑，早在伊朗戰爭爆發前，就已對美國借貸成本形成持續性上漲壓力。

數據顯示，近期資金流向也出現結構性轉變，外資在2025年第4季減持563億美元（約新台幣近1.8兆元）的長天期公債，同時增持318億美元（約新台幣1兆元）的短期國庫券，使T-bill持有規模升至歷史新高的1.45兆美元（約新台幣46.3兆元）。

分析師指出，這顯示外資並未全面撤出，而很明顯縮短存續期間，以降低對美國長期財政風險的曝險。

值得注意的是，美國財政部也越來越依賴短天期融資。2026年4週期國庫券每次標售規模平均達1010億美元（約新台幣3.2兆元），遠高於10年前的470億美元（約新台幣1.5兆元）。當短債需要不斷展期，一旦遇到通膨、信用或地緣政治衝擊，將迅速放大為整體借貸成本的上升壓力。

主要持有國的變化同樣值得關注。中國持有規模自2022年跌破1兆美元（約新台幣31.9兆元）後持續下滑，至2025年12月僅剩6835億美元（約新台幣21.8兆元），不到2013至2014年高峰的一半。日本雖仍為美債最大持有國，但隨著本國利率上升，其持有量也出現下滑。

據報導，許多官方部門一直在轉向持有黃金。數據顯示，各國央行的黃金持有量在2025年9月首次超過外國官方國債持有總量，到2026年1月將達到5.1兆美元（約新台幣163兆元）；其中，中國、俄羅斯和土耳其位居前列。

但一直身為黃金大買家的土耳其，卻在2月27日過後的幾週內，不但大舉賣出黃金儲備，同時也賣掉約220億美元（約新台幣7032億元）的外國政府債券。分析師表示，其中大部分可能是美國國債。

外媒指出，裂痕其實早已出現。根據2026年1月的TIC數據顯示，外資私人部門已提前出現761億美元（約新台幣2.4兆元）淨流出，而官方部門仍維持511億美元（約新台幣1.6兆元）淨流入，顯示私人資本的撤退早於戰爭爆發，且動能正在加速。

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