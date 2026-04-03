川普矢言繼續攻擊伊朗 國際油價衝上110美元

國際油價週四（2日）大漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）誓言將在未來幾週內升級伊朗戰爭後，在關鍵的荷姆茲海峽能源流動中斷時間可能進一步延長的情況下，週四（2日）國際油價反彈至每桶110美元以上。

綜合外媒報導，紐約西德州中級原油大漲11.42美元，或11.41％，收每桶111.54美元；布蘭特原油上漲7.87美元，或7.78％，收每桶109.03美元。歐洲柴油期貨基準價格更是自2022年以來首度突破每桶200美元。

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在川普發表演說前，由於市場預期他將談到停火，油價下跌，而其他市場則普遍上漲。分析人士指出，由於川普放話繼續攻擊伊朗，交易員爭相搶購原油，導致下（5）月交割的美國原油期貨價格較6月合約價格出現「有史以來最大的溢價」。這種被稱為現貨溢價的交易活動表明，交易員預計短期內供應會更加緊張，而不是長期供應緊張。

5月交割的紐約西德州中級原油週四盤中一度較6月交割價高出每桶16.70美元，該合約週四盤中觸及每桶113.97美元的高點，最終收在111.42美元。如果荷姆茲海峽運輸量無法恢復，石油市場的壓力幾乎沒有緩解的跡象，紐約西德州中級原油自年初以來已經幾乎翻倍。

在即期原油價格大幅上漲的同時，6個月和1年後交割的原油價格也有所上漲，儘管漲幅不如即期合約劇烈。10月交割的原油期貨價格將是企業決定是否增加探鑽的關鍵指標，目前交易價格約每桶73.64美元，比2月下旬戰爭爆發前高出13％。

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