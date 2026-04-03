央行不買黃金了？市場都看錯了 專家揭 :「這國」的購買力最後防線

瑞銀強調，當前的黃金價格回檔，反而提供了建立戰略部位的機會。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕自2022年以來，央行和官方機構的購買一直是黃金牛市的重要支撐，但3月伊朗局勢惡化，黃金市場經歷了劇烈波動，單月現貨黃金下跌約14.6%，創下近17年來單月最大跌幅頹勢。就在此時，市場傳出土耳其央行開始出售黃金，引發了市場對「央行購金趨勢是否逆轉」的強烈擔憂。

對此，瑞銀指出，央行黃金購買的結構性趨勢並未改變，儘管現今戰略買家還在觀望，導致購買速度放緩，但仍是黃金的淨買家。但，來自中國的持續健康需求（境內價格維持溢價）幫助限制了下跌空間，使市場在4500美元附近穩定下來。

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分析師認為，隨著市場對聯準會升息預期的逆轉，金價目前正逐漸向4700美元回升，黃金的中長期上行趨勢正在強化，維持年底5600美元的目標價。

據報導，目前黃金市場參與者最關心的問題是，央行是否正在拋售黃金？特別是在中東衝突可能長期化的情況下，央行會不會為了應對通膨飆升、經濟成長放緩和貨幣貶值，不得不拋售黃金儲備，從買方轉變為賣方。這種擔憂，被認為是導致3月金價下跌16%的主要原因。

對此，瑞銀認為，官方部門出現結構性轉變的可能性極小。

事實上，央行購金行為本來就存在節奏變化，短期出現觀望甚至小幅調節，並不代表長期策略改變。瑞銀預估，今年全球央行購金量仍將維持在800至850噸之間，僅較去年的約860噸略為下降，整體仍處於高檔水準。

至於市場高度關注的土耳其拋售事件，瑞銀更直接指出，相關解讀存在明顯誤差。土耳其央行的黃金持有結構特殊，其中一部分實際屬於商業銀行資產，加上部分交易可能為掉期操作，而非真正的現貨拋售，使得表面數據容易被誤讀。目前相關數據仍具滯後性，市場尚未掌握完整全貌。

在資金流向上，近期確實可以觀察到官方部門與長期資金在高波動環境下轉為觀望，這與中東衝突升溫、美國實質利率快速上升以及美元走強密切相關，這些因素共同壓制了金價並觸發多頭去槓桿。

不過，真正關鍵的支撐來自中國市場。中國境內金價長期維持溢價，反映出穩定且持續的實體需求，成功在4500美元附近建立價格底部。隨著市場對聯準會升息預期開始反轉，金價也逐步回升至4700美元區間，顯示下檔支撐依然牢固。

根據世界銀行調查，多數央行決策並非基於量化模型，而是歷史與策略考量；約62%的央行採取「買入並持有」策略，僅極少數會進行短期操作。更重要的是，增持黃金的主要動機仍是分散風險，其次才是本地購金計畫與地緣政治因素，真正因流動性壓力而調整部位的比例極低。

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