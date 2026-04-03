亞股大反攻只演半場！日股大漲拉回近500點 韓股漲約2％

亞股大反攻只演半場！日股大漲後拉回近500點，韓股漲約2%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受到荷姆茲海峽重啟激勵，亞股週五全面大反彈，韓股大漲逾3.5%，突破5400點，而日股亦漲近千點，回到53400點，不過，在市場消化利多消息後，亞股漲勢收斂，日股拉回近500點，上午盤漲475點，而韓股盤中收斂到漲約2.2%。

CNBC報導，有消息稱，伊朗和阿曼正在起草一項協議，以「監測」霍爾木茲海峽的過境情況，這 讓人燃起了希望，認為這條重要的水道可能會部分重新開放。

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受此消息激勵，南韓綜合指數週五開盤大漲，以5375.5點開出，漲141.44點或2.7%，指數開高走高，突破5400點，來到5419.45點，漲185.39點或3.54%，不過，大漲後，市場開始消化荷姆茲海峽重啟利多，漲勢收斂，截至台北時間10點57分，報5351.47點，漲2.24%。

日經225週五開盤直接站上53000點，以53039點開出，指數大漲576點或1.09%，指數開高走高，來到53426點，漲963點或1.83%，隨著投資人高漲情緒冷卻，漲勢大幅收斂，上午盤暫收52938點，漲475點或0.91%。

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