全球能源「卡點鬆了」？首艘LNG船闖關荷姆茲引關注 外媒這樣說

美媒報導，首艘嘗試駛出荷姆茲海峽的液化天然氣運輸船並未載有貨物。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰事爆發後，荷姆茲海峽航道被伊朗封鎖，導致LNG載運船無法出港；但近日，《彭博》報導，有1艘LNG能源船嘗試通行，倘若順利通過，將成為自戰事爆發以來首艘穿越該水道的LNG船，象徵長期受阻的能源運輸可能開始出現轉機。

根據航運追蹤數據，一艘Sohar LNG運輸船目前正朝阿曼Qalhat液化天然氣出口終端前進，但值得注意的是，該船似乎並未載運貨物，更像是一場「試探性通行」。過去一個月，這艘船一直在波斯灣附近徘徊，如今改變航向並進入海峽，顯示市場正在測試伊朗對通行的實際控制與容忍邊界。

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自2月28日衝突爆發以來，LNG運輸幾乎全面避開荷姆茲海峽，使全球約20%的天然氣供應受到衝擊。伊朗在美國與以色列空襲後加強對海峽的控制，許多船隻必須獲得批准才能通行，甚至有部分船隻被要求以人民幣或加密貨幣支付費用，才能在護航下通過這條戰略要道。

Sohar此行的另一個異常之處在於航行路線。該船選擇沿海峽南側行進，與過去多數船隻依照德黑蘭要求採取北側航道不同，顯示當前通行規則可能出現變化，或至少正在被重新測試。儘管這艘船並未實際運載LNG，但其象徵意義遠大於實際運量。

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