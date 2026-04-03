高油價來臨！專家曝4月底石油產量減少約10億桶 庫存最快「這時」降至低點

高油價來臨！專家曝4月底石油產量減少約10億桶，庫存最快8月降至低點。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普全國演說誓言戰爭繼續數週，並對伊朗進行「極其嚴厲」的打擊後，油價全面暴衝，專家警告，由於衝突預計至少持續到4月下旬，估到月底石油產量將減少近10億桶，在石油庫存開始面臨壓力下，陸上庫存最快可能在8月降至多年來的最低水準，油價難回到戰前，只會越來越高。

綜合外媒報導，週四紐約西德州中級原油大漲11.42美元，或11.41％，收每桶111.54美元；布蘭特原油上漲7.87美元，或7.78％，收每桶109.03美元。歐洲柴油期貨基準價格更是自2022年以來首度突破每桶200美元。

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CNBC報導，川普全國演說，加倍推進美國對伊朗的戰爭，導致週四油價飆升，交易員們正為一場曠日持久的衝突做準備，這場衝突將加劇全球能源供應本已十分嚴重的混亂局面。

道明證券高級大宗商品策略師麥凱在週四給客戶的1份報告中表示，由於衝突預計至少會持續到4月下旬，原油價格走勢變得越來越嚴峻。

麥凱表示，到本月底，石油產量將損失近10億桶，其中包括多達6億桶原油和約3.5億桶成品油，例如航空煤油、柴油和汽油。他還說，戰爭每持續1個月，石油產量將額外損失4.5億桶。

Rapidan Energy預測，到6月底，石油和成品油淨虧損總額將達到6.3 億桶，這包括管道改道運輸、緊急庫存釋放和庫存減少。

川普發表演說後，西德州原油價格飆升超過10%，突破每桶110美元。

Kloza Advisors 的獨立石油分析師 Tom Kloza 表示，目前休士頓的美國原油實體買家願意支付每桶近120美元的價格，比5月的期貨合約溢價約5.50美元。

「那次演講簡直是1場災難，」Again Capital創始合夥人基爾杜夫告訴CNBC。他表示，市場正在迅速消化戰爭曠日持久和荷姆茲海峽關閉的影響。

Rystad Energy分析師伯恩斯坦（Matthew Bernstein）表示，由於煉油廠減產、戰前供應過剩以及國際能源總署30多個國家釋放緊急石油，油價未能進一步上漲，但他告訴CNBC，市場開始將戰爭的長期影響計入價格。

伯恩斯坦指出，「展望未來，戰前狀態將不復存在」，即使戰爭結束後，由於新的囤貨需求、荷姆茲海峽相關的保險和運費上漲，以及市場中更廣泛的地緣政治風險溢價，價格仍將得到支撐。

由於海峽仍然關閉，石油庫存將開始面臨壓力。道明證券策略師麥凱表示，油輪上的石油儲存量將迅速下降，陸上庫存最快可能在8月降至多年來的最低水準。

麥凱進一步指出，隨著市場庫存緩衝的減少，目前亞洲出現的現貨供應緊張局面開始在全球範圍內蔓延。他還指出，原油和成品油價格將在未來幾週和幾個月內，「面臨越來越大的上漲壓力」，直到高價開始抑制需求。

殼牌執行長薩萬上週在休士頓警告說，燃料短缺將波及全球，首先是航空燃油，然後是柴油，最後是汽油。「這是一種連鎖反應」，我們首先看到南亞受到衝擊。然後這種衝擊蔓延到東南亞、東北亞，到了4月份，歐洲受到的影響會更大。

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