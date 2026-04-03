美股收盤》油價暴衝！道瓊震盪下跌61點 台積電ADR收黑

週四美股漲跌互現。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普表示伊朗戰爭將持續數週，致油價飆升，週四美國股市劇烈波動漲跌互現。道瓊工業指數下跌61.07點、0.13%，標準普爾500指數

上漲0.11%，那斯達克指數上漲0.18%，費城半導體指數上漲0.40%，台積電ADR下跌0.72%，收在339.04美元。

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綜合外媒報導，川普在週三發表全國談話，稱美國將在未來幾週內嚴厲打擊伊朗，並「將他們帶回石器時代」，週四國際石油價格飆升，布倫特原油期貨上漲7.87美元，漲幅7.78%，每桶報109.03美元。美國西德州中級原油（WTI）期貨更是大漲11.42美元，漲幅11.41%，每桶收報111.54美元，創下自2020年以來最大單日漲幅。

四大股指早盤隨油價狂飆而大幅下跌，而伊朗國家媒體報導，伊朗正與阿曼合作制定船隻通行協議，監控途經荷姆茲海峽的船隻，市場急速逆轉收復跌幅。

儘管本週市場波動劇烈，主要股指整體仍收漲。標普500指數本週迄今上漲3.4%，道瓊工業指數上漲近3%，那斯達克指數表現更佳，上漲4.4%。週四是美股本週最後一個交易日，週五為耶穌受難日，市場休市。不過，美國3月的就業報告將於週五上午發布。

道瓊工業指數下跌61.07點或0.13%，收報46504.67點。

標普500指數上漲7.37點或0.11%，收在6582.69點。

那斯達克指數上漲38.23點或0.17%，收21879.18點。

費城半導體指數上漲31.08點或0.40%，收7833.39點。

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