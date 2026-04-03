去年清明「解放日關稅」震撼全球 電子五哥歷年Q2漲跌一次看

觀察疫情後2022年至2025年電子五哥第二季股價表現，隨著不同總體環境與產業趨勢下的變化，大致呈現漲跌互見。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕去年清明連續假期期間，美國總統川普公布第14257號行政命令，讓「解放日關稅」嚴重衝擊市場信心，台股在節後跳水大跌，電子權值股同步承壓，不少投資人至今仍餘悸猶存。隨著今年再度進入第二季關鍵時間點，觀察疫情後2022年至2025年電子五哥第二季股價表現，隨著不同總體環境與產業趨勢下的變化，大致呈現漲跌互見。

回顧近四年表現，電子五哥股價已歷經完整循環，從2022年總體壓力下的全面修正，到2023年AI伺服器需求爆發帶動族群全面反彈，2024年開始出現基本面差異所帶來的走勢分歧，至2025年則在關稅不確定性與AI需求並存下，市場重新進行評價排序。

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2022年為電子五哥近年營運壓力最大的一年，在烏俄戰爭延燒、全球升息循環啟動，以及消費性電子需求反轉與庫存調整影響下，族群股價普遍承壓。當年第二季期間，廣達下跌9.6%、緯創下跌10.25%、和碩下跌21.27%、仁寶下跌15.11%，僅英業達小幅上漲1.82%，反映整體產業處於修正階段。

2023年則成為電子五哥營運與股價表現的關鍵轉折點，隨著生成式人工智慧（AI）帶動雲端服務供應商（CSP）大幅擴張資本支出，AI伺服器需求急速升溫，帶動ODM廠全面受惠。當年五哥第二季股價全面走強，其中緯創大漲116.96%、廣達上漲70.59%，英業達、仁寶與和碩亦分別上漲35.21%、15.84%與7.31%，顯示市場資金強烈挹注AI相關供應鏈。

進入2024年後，電子五哥股價走勢開始出現分歧，市場不再全面做多，而是在考量籌碼以及業務題材之下做出選擇。當年第二季期間，廣達上漲6.3%、和碩上漲2.45%，緯創下跌15.2%、英業達下跌6.53%、仁寶下跌4.14%，反映AI題材與非AI業務之間的差異逐步擴大。

回顧2025年，市場在美國關稅政策不確定性干擾下出現震盪，但AI伺服器需求仍作為五哥股價主要支撐動能，當時第二季期間，廣達上漲22.27%、緯創上漲28.54%，英業達小幅上漲0.2%，和碩與仁寶則分別下跌8.46%與8.94%。整體而言，電子五哥近四年的第二季股價走勢，除了受到總體經濟景氣、產業發展趨勢影響，也受到地緣政治變化、美國政策轉變的牽連。

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