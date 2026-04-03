投信示警：戰事時間若拉長、高科技股面臨評價修正

美伊戰爭導致全球能源和原物料供應危機。（資料照，路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統川普重申在未來2到3週內，持續打擊伊朗，對此，亞洲股市反應不佳，包括：韓國、日本、台灣、香港及新加坡股市全收黑下跌；投信機構表示，若戰事可望儘早落幕，避險情緒應逐漸消退，盤勢將回歸基本面；唯若戰爭時間拉長，則需評估是否對全球經濟造成衝擊，股市的震盪時間也將拉長。

川普在台灣時間4/2透過全國演說，宣稱對伊朗戰爭取得「壓倒性勝利」，他聲稱幾乎摧毀伊朗海軍、陸軍、空軍、還有軍事生產能力，更徹底消滅伊朗重啟核武的可能性；台新投信表示，只是這些內容，看在美國媒體眼中，根本是「老調重彈」，且伊朗不久後即發動三波攻擊，在戰事未如預期可望出現和談轉機；台股4/2由紅翻黑，終場大跌602點，3萬3000點關卡再度失守。

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檢視亞洲各國股市表現，韓國昨天單日大跌4.47%、日本股市下跌2.38%，韓日兩國成為這次亞股「重災區」，跌幅最為嚴重；至於台股單日下跌1.82%、香港股市跌0.7%、馬來西亞跌0.62%、新加坡下跌0.57%及泰國下跌0.36%等。

投信法人表示，目前中東戰事擴大地緣政治衝突，牽動油價及市場避險情緒，高估值的科技股面臨評價修正，但這屬於「黑天鵝事件」，美伊衝突需持續觀察。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，就基本面來看，輝達繳出優秀的財報與財測，從近期應用面來看，AI影片越來越擬真，算法模型越來越精準，所需要的token數只會增加不會減少，台積法說也看好未來AI晶片的需求將優於市場預期，投資高額資本支出，幾乎所有科技巨擘皆認為AI市況持續熱絡，提供台股中長線上攻動能，短線的急跌都是買點。

就產業面分析，台新投信表示，AI 與自駕技術正引發記憶體產業的「大遷徙」，從需求端的容量暴增，到供給端的產能排擠，一場前所未有的結構性轉型正在翻轉全球記憶體市場。

此外，面對 AI 驅動的記憶體與半導體結構性行情，投資人應從單一利基個股，轉向布局整體產業的動能轉移，布局高純度的「IC 設計 + 記憶體」的台股ETF組合，能有效捕捉規格邁向AI海量化後的轉型紅利，是投資人參與記憶體投資熱潮的好機會。

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