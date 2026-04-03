長和被巴拿馬掃地出門、北京氣炸報復 魯比歐火大回應了

初次上稿04-02 23:30

更新時間04-03 08:15

美國國務卿魯比歐力挺巴拿馬，抨擊中國霸凌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕巴拿馬接管香港長江和記實業（長和）在巴拿馬運河兩端的港口資產後，中國展開報復，3月1日至18日共扣押44艘巴拿馬籍船舶，數量是去年同期3倍。美國國務卿魯比歐2日表示，中國的行為破壞供應鏈穩定，削弱人們對全球貿易體系的信心。美國與巴拿馬站在一起，反對任何侵犯其主權的報復行為，並將始終支持我們的夥伴對抗霸凌。

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美國國務院2日在官網發布魯比歐的聲明指出，中國近期針對懸掛巴拿馬國旗船隻的行動，引發人們對利用經濟手段破壞巴拿馬法治的嚴重擔憂。巴拿馬是主權國家，也是全球貿易的重要夥伴。扣押、延誤或其他阻礙船隻通行的行為會破壞全球供應鏈的穩定性，增加企業和消費者的成本，並削弱人們對國際貿易體系的信心。

盧比歐強調，中國針對懸掛巴拿馬國旗的船隻採取的行動，源自於巴拿馬獨立最高法院近期就Balboa和Cristóbal碼頭作出的裁決。巴拿馬這項主權裁決維護透明度和法治，並追究了私營業者對公共利益的責任。判決也明確指出，巴拿馬是國際投資和商業機會的可靠夥伴，美國堅定地與巴拿馬站在一起，並期待與這一重要夥伴加強經濟和安全合作。

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