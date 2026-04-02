聯邦銀攜手南山產物 「一通電話」即可投保旅平險

聯邦銀行攜手南山產物，提供「一通電話」即可投保旅平險服務。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國人出國旅遊型態日益多元，短天期出國或臨時安排行程的情形增加，為因應高頻與即時的旅遊保險投保需求，聯邦銀行攜手南山產物保險，將南山產險現有「來電・保平安」服務，由壽險進一步擴大至銀行，聯邦銀行成為首家導入的合作銀行，民眾只要至聯邦銀行櫃檯完成一次性資料設定，後續每次出國前僅需撥打一通電話，即可投保旅遊保險。

南山產物表示，隨著出國安排愈趨彈性，不少民眾常在短時間內決定出國，若每次皆需重新填寫投保資料與設定付款方式，容易影響投保意願。「來電・保平安」透過一次性完成資料與付款設定，將後續投保流程濃縮為一通電話即可完成，適合經常出國，或重視投保效率的族群。

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「來電・保平安」服務採「事前約定、後續簡化」機制，民眾首次可於聯邦銀行櫃檯完成要保約定文件簽署及信用卡付款授權等程序，經送件與審核通過後，即可成為專案會員。完成前置作業後，未來如有出國需求，最晚於出發前一小時，由已成年的會員於服務時段內撥打免付費專線，即可依既有約定內容完成當次投保，無須再次填寫資料或設定付款流程，大幅簡化投保步驟。

聯邦銀表示，該服務可將主會員的配偶、父母及子女等親屬一併納入約定範圍，不論由主會員或親屬會員來電，經身分確認後，即可依當次實際出國人員完成投保安排，降低家庭旅遊時逐一投保的作業負擔，提升整體使用便利性。

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