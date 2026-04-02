玉山金旗下銀行、證券入選第三屆永續金融評鑑前25％

玉山金控旗下銀行、證券入選第三屆永續金融評鑑前25%，金管會主委彭金隆（左）頒發獎座予玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州（右）。（圖為玉山金提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會於今（2）日舉辦「第三屆永續金融評鑑」頒獎典禮，玉山銀行及玉山證券雙雙入圍各自業別評鑑前25%，由玉山金控暨玉山銀行黃男州董事長及玉山證券董事長林晉輝代表接受表揚。不僅是玉山證券首度入選，玉山銀行更是連續三年入選，展現玉山金控子公司在永續的長期投入與深耕，深獲主管機關肯定。

本次評鑑除「永續發展綜合指標」外，亦依環境、社會、公司治理三面向進行評比，玉山銀行在各面向均表現優異，其中環境面向更獲得滿分；玉山證券在環境面向也接近滿分，展現玉山面對氣候變遷挑戰的韌性。

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透過有計畫、有系統、有紀律的行動包括2022年通過科學基礎減量目標（SBT）審查，並提前於 2024 年達成 2030 年範疇一及範疇二溫室氣體減量 42% 的承諾，更率先提出符合亞洲及臺灣現況的「低碳轉型計畫」，以金融力量協助企業與產業邁向淨零轉型。

在永續資訊揭露上，玉山金控積極接軌國際永續規範，已於3月完成《玉山金控2025年度永續相關財務資訊專章》並經董事會通過後正式發布，成為全臺首家提前一年接軌IFRS永續揭露準則的金融業。該專章依照IFRS S1及IFRS S2標準編製，透過強化資訊蒐集流程與財務資訊的連結，大幅提升揭露精緻度與可比性，展現玉山持續深化永續的決心。

黃男州表示，一個好的ESG策略，就是一個好的銀行發展策略。入選不僅是一項肯定，更是一份責任與承諾。未來玉山將持續聚焦ESG四大關鍵領域「低碳轉型、生物多樣性、健康與福祉及普惠金融」，透過金融力量推動永續轉型，攜手各界以具體的行動實踐永續價值。

近期台股價格劇烈波動，其中，玉山金股價今天收在32.15元，下跌0.15元，跌幅為0.46%。

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