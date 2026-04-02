街口支付又被罰！遭駭客入侵個資外洩 挨罰120萬

街口支付挨罰120萬。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公告最新裁罰案！由於「街口電子支付股份有限公司」之舊型測試主機，於停用下線前、遭駭客入侵致客戶個資外洩，相關涉及缺失，顯示該公司未完善建立及未確實執行內部控制及稽核制度，因此，金管會予以開罰新臺幣120萬元。

2026年1月27日，由於「街口電子支付」負責人違反兼職限制規定，有違反電子支付機構管理條例等，被金管會處以60萬元罰鍰；如今，金管會今天（4月2日）再祭出一張「罰單」給「街口電子支付」，這張金額為120萬元。

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金管會說明，「街口電子支付」於111年間辦理相關專案測試作業，未就資料進行遮蔽或管制保護措施，測試結束後，亦未將資料刪除且無覆核機制，另測試主機缺乏有效入侵偵測與防禦機制，於112年1月停用下線被動清除資料前，遭駭客入侵並造成客戶個資外洩。

金管會指出，「街口電子支付」遲至114年始追溯發現，顯示該公司對測試環境管理、資安防護、資安監控與稽核機制，有未完善建立及未確實執行內部控制及稽核制度之情事，違反本條例第33條及其授權訂定之「專營電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法」第9條規定，依本條例第51條第1項第14款規定開罰。

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