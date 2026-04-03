金價大跳水好想買？瑞銀示警1風險

初次上稿04-02 23:02

更新時間04-03 08:16

分析師提醒，投資人黃金牛市延續數年的風險正在上升。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普就伊朗戰事發表全美電視演說，宣稱對伊朗戰事取得壓倒性勝利，將在未來2到3週將開展極其嚴厲的打擊，在演講完畢後，全球金融市場承壓，黃金急殺，台北時間週四（2日）晚間8點觸及每盎司4608點，重挫逾3%。瑞銀認為，黃金今年仍將創下新高，任何回檔都是進場良機，但提醒投資人黃金牛市延續數年的風險正在上升。

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《Investing》報導，近幾週，黃金價格承受壓力，市場關注油價上漲帶來的通膨影響以及進一步升息的前景，此外，美元走強對金價也構成壓力。

瑞銀策略師特維斯（Joni Teves）在週四的報告中表示，該行維持對黃金的看漲展望，預測今年金價將觸及新高，「我們認為任何回檔都為投資者提供了佈局的機會」。不過，他也提醒，經濟增長放緩引發財政或貨幣刺激措施，將為黃金帶來上行風險。

特維斯說，投機性部位已被清洗出場，ETF資金流出也得到控制，為投資者重建投資部位留下空間。中國黃金ETF持續淨流入，境內實體黃金需求依然強勁，這可能會使進口量在第二季保持強勁態勢。

瑞銀預測2026年黃金均價為每盎司5000美元，較先前預估的5200美元下調4%，此次調整反映了黃金自1月底歷史高檔回落後的變化。該行對2027年和2028年金價的預測維持不變，分別為4800美元和4250美元。

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