第二期台法徵案6月啟動 聚焦9大重點領域

工研院與Eutelsat簽署MOU，展現臺歐衛星產業合作重要里程碑。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕臺法產業創新合作邁入重要里程碑！經濟部長龔明鑫在率團赴法國期間，宣布首度推動的臺法雙邊徵案已成功促成6項合作計畫，並將於今年6月辦理第二期徵案外，也促成我國工研院與金屬中心分別與全球主要衛星通訊營運商Eutelsat，及歐洲最大無人機製造商Parrot簽署合作備忘錄，將有助於臺灣廠商切入歐洲低軌衛星、無人機供應鏈。

經濟部說明，去年簽署「產業創新研發合作備忘錄」，台法首度推動共同徵案（joint call）機制，台灣方由產業發展署及產業技術司提供研發補助資源，法方則由 Bpifrance 提供企業貸款支持。首年即吸引10件申請案，最終核定通過6項具代表性的跨國合作計畫，顯示台法雙方企業對此合作模式具高度興趣，也反映雙方在技術互補與市場連結上已具備良好基礎。

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經濟部補充，此次通過的6項合作案，聚焦人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、矽光子、先進顯示與生醫應用等關鍵技術領域，兼具前瞻性與產業應用潛力。

此行也與法國重量級科技企業合作也有重大突破，在無人機領域，由金屬中心與歐洲最大無人機製造商Parrot簽署合作備忘錄，未來擴大供應鏈合作共同爭取商機，促使雙方無人機合作邁入深度實際技術合作階段，可共同挖掘應用商機；在低軌衛星與通訊領域，工研院與全球主要衛星通訊營運商Eutelsat也簽署合作備忘錄，未來雙方將聚焦於供應鏈合作與導入、產業生態系鏈結，以及關鍵通訊技術研發等面向展開合作，並共同布局6G衛星通訊標準、多軌道整合應用（GEO/LEO）及衛星寬頻應用場景，進一步強化臺灣通訊韌性與國際市場連結能力。

經濟部提到，未來臺法雙方將持續深化合作，台法第二期徵案將聚焦無人機非紅供應鏈、半導體、機器人、太空與低軌衛星、通訊、生技醫藥、科技新創、循環經濟及離岸風電等九大重點領域。透過雙方政府持續搭建作平台、對接產業需求與技術資源，期盼促成更多具體合作案，協助臺灣企業結合法國在技術、研發與市場面的優勢，共同拓展國際市場，並打造更具安全性與韌性的全球供應鏈。

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