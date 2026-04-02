川普演說衝擊股匯！新台幣收31.972元 週線翻黑

新台幣收31.972元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕受到清明連假前賣壓出籠，加上美國總統川普對伊朗釋出強硬訊號衝擊市場情緒，台股今日開低走低，3萬3000點關卡再度失守；新台幣兌美元匯率則在外資持續匯出及美元轉強壓力下，盤中再見32字頭，終場收在31.972元、貶值2.3分，成交量24.39億美元。累計本週，新台幣貶值9.2分、跌幅0.28%，周線由紅翻黑。

美國總統川普於美東時間1日晚間9時（台灣時間2日早上9時）發表全國電視演說，儘管釋出戰事可能很快結束的訊號，但同時強調未來2至3週內將對伊朗採取更強勢行動，甚至揚言要將對方打回「石器時代」。

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川普的強硬態度使市場風險情緒迅速轉向，避險資金回流美元，美元指數強勢上攻、逼近100大關，也使亞洲股匯市同步承壓。

台股在前一交易日大漲逾1400點後，今日明顯拉回，終場下跌602.39點，收在32572.43點，三大法人合計賣超373.57億元。其中，外資賣超386.95億元。

新台幣盤中最低觸及32.043元、最高31.9元，呈現震盪走勢。根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.5%，亞幣普遍走弱，其中日圓與韓元同步下跌0.5%，人民幣貶值0.25%，新加坡幣下跌0.16%；相較之下，新台幣貶幅約0.07%，表現相對抗跌。

匯銀人士指出，短線新台幣走勢仍將緊盯國際政經情勢及美元動向。在地緣政治不確定性未解前，美元偏強格局料將延續，新台幣可能維持在31.8元至32.2元區間震盪，32元整數關卡將成為多空交鋒的重要指標。

不過，若後續地緣政治局勢出現降溫跡象，或美方政策立場轉趨溫和，帶動市場風險偏好回升、資金回流亞幣，仍有機會推動新台幣止穩回升。

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