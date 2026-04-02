年薪410萬工程師改當焊工 她不後悔喊「換來前所未有的安心」

美國一名女子原本是一名軟體工程師，轉行當焊工。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI浪潮正在改寫職場規則。美國一名38歲前軟體工程師，在去年5月因不堪大環境裁員，決定離開充滿不確定性的科技圈，毅然轉行當焊工，如今卻換來前所未有的安心，她也分享轉換跑道，卻一點也不後悔的心境。

《商業內幕》報導，Tabby Toney表示，自己相當熱愛科技業工作，這曾激發她智力和創造性，但隨著AI開始重塑產業和就業市場，讓她對職場感到焦慮，她說，「我不再想受制於不穩定的工作安全感。」她決定辭掉工作，休息1個月，然後再去找下一份工作。

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在這段期間，她接觸了家人使用的焊接設備，回憶起童年在祖父車庫中看著家人工作的經驗，意外發現自己對焊接產生濃厚興趣。她坦言，原本並不打算轉換跑道，但在科技業裁員頻繁的情況下，她認為離開並不代表放棄穩定，反而是重新選擇。

確定轉職後，Tabby Toney開始承接朋友的小型焊接工作，並申請相關培訓課程。她最終錄取一項為期5個月、每週40小時的速成焊接課程。在培訓期間，學校安排模擬面試並與當地企業合作媒合就業。她在課程中與現任雇主接觸，完成面試後順利錄取。她於去年12月結訓，並在今年1月初正式上班，轉職過程之快，令她感到意外。

目前，她是一名全職電焊工，每週工作三天、每日12小時。她表示「每天都能親眼看到工作的進度，沒有科技業那種裁員焦慮，感覺非常平靜。」雖然起薪僅約年薪5.2萬美元（約新台幣164萬元），遠低於過去軟體工程師的13萬美元（約新台幣411萬元），但她認為這是值得的轉變。

不過，與科技業相比，工作環境差異明顯。她坦言，焊接現場缺乏空調，在極端氣候下較為辛苦，這也是她少數會懷念過去工作的原因之一。Tabby Toney指出，與薪資相比，心理壓力的改變更為顯著。

她表示，過去在科技業工作時，無論公司表現如何，都長期處於擔心裁員的不安之中，甚至刻意避免關注相關新聞。她也提到，身邊不少資深工程師目前仍處於失業狀態，連同為工程師的丈夫也自今年初起尚未找到工作。相較之下，現在的工作讓她能清楚掌握每日任務量，減少對未來的不確定感，她表示，「我不再像以前那樣焦慮，這讓我感到前所未有的平靜。」對於轉換跑道，一點也不後悔。

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