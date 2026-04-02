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仲琦斥資14億元投資加拿大Perle 攻企業與工業網通市場

2026/04/02 19:31

仲琦代理發言人許裕發。（擷取證交所官網）仲琦代理發言人許裕發。（擷取證交所官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕仲琦科技今（2）日董事會通過以不高於4500萬美元、約台幣14.38億元，投資加拿大商Perle Systems Limited，並取得100%股權。仲琦科技表示，Perle深耕設備聯網與工業物聯網市場，具備國際通路與技術基礎，與仲琦產品及客戶結構高度互補，此次投資案為推動策略成長的重要一步。

仲琦指出，Perle在設備聯網與工業物聯網領域具備深厚基礎與國際布局，基於長期發展與滿足客戶完整需求，仲琦藉此投資案，整合雙方互補資源，深化全球布局、強化企業與工業網通市場，以提供多元產品與服務，進而強化競爭力及獲利。

仲琦說，未來透過資源整合、相輔相成，除可擴大市場觸角、提升產品組合價值外，亦有助於優化營收結構與獲利能力，進一步鞏固公司長期競爭優勢。

Perle 總部位於加拿大安大略省馬卡姆市（Markham），成立於1976年，累積近50年設備連網與物聯網技術經驗，產品組合涵蓋6大產品線與超過6000項SKU，包括頻外管理伺服器（Out-of-band console servers）、光纖媒體轉換器，及工業乙太網交換器，廣泛應用於企業與工業網路基礎建設，及遠端管理場景。Perle 服務範圍超過65個國家客戶。

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