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陷能源危機！「亞洲這國」獲伊朗准許通行荷姆茲海峽

2026/04/02 19:18

美伊戰爭導致全球能源和原物料供應危機。（資料照，路透）美伊戰爭導致全球能源和原物料供應危機。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續，伊朗封鎖荷姆茲海峽，讓全球能源供應鏈拉警報，德黑蘭先前點名允許「友好5國」船隻通過。然而，菲律賓在今日（2日）表示，已經與伊朗達成共識，將保證菲律賓船隻能「安全、暢通且迅速」通過荷姆茲海峽。

《彭博》報導，菲律賓外交部在聲明中指出，這項保證是伊朗外交部長Seyed Abbas Araghchi與菲律賓外交部長Ma. Theresa Lazaro 於2日通話時拍板。聲明指出「鑒於菲律賓大部分能源需求依賴中東進口，伊朗的保證將大大促進關鍵石油與肥料的穩定供應。」

該保證也確保了在該區域作業的菲律賓船員及國家能源來源的安全。先前，菲律賓才宣布，燃料庫存僅可支撐約45天，3月底宣布全國進入能源緊急狀態。

目前，由於中東衝突加劇，伊朗對荷姆茲海峽交通管控收緊，東南亞國家正積極尋求石油供應保障，亞洲各國正積極爭取籌碼，以確保荷姆茲海峽重新開放。部分美國盟友如日本，則考慮加入由英國主導、涵蓋約35國的合作框架，試圖恢復這條承載全球海運石油運輸的關鍵航道。

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