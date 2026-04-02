國安基金4/13召開例會 持股尚未出清

國安基金將於4月13日召開例會，討論國內外政經情勢及股市狀況。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中東戰火延燒，股市震盪劇烈，今天台股上下震盪近千點，市場持續關注國安基金動向。國安基金官員今表示，預計4月13日召開第一季例行性會議，將討論國內外政經情勢、股市狀況等議題；至於國安基金手上持股則尚未出清，以不影響市場穩定性為原則。

國安基金官員表示，每次國安基金例會都會討論國內外政經情勢、股市狀況等議題，近期市場主要受到美伊戰爭影響。官員也表示，目前國安基金持股還沒有賣完，主要是受到美伊戰爭影響，為避免對市場造成壓力，盡量尊重市場機制，盡量不要影響市場穩定，「不然早就賣完了」。

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國安基金過去曾9度進場護盤，最近一次護盤是因川普政府公布對等關稅，引發全球股市重挫，國安基金自2025年4月9日起啟動第9次護盤，至2026年1月12日決議退場，護盤期間達279天，刷新史上最長護盤紀錄，此次護盤期間累計投入122.5億元，台股累計上漲1萬2107點、漲幅約65.59%。

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