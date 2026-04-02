Nike股價摔至11年新低、市值蒸發75％ 分析師：3策略失靈

Nike股價低迷。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕全球運動品牌龍頭「Nike」正面臨嚴峻考驗！Nike股價1日重挫至11年新低，相較2021年股價高點，市值已大幅縮水約75％，目前不到680億美元。外媒分析，Nike從品牌策略失靈、通路決策失誤，到中國市場疲弱，多重壓力正讓這家昔日霸主陷入困境。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，Nike股票近期遭市場大量拋售，投資人對其未來發展信心明顯下滑。執行長希爾（Elliott Hill）在員工大會上坦言，公司內部對於「如何扭轉頹勢」的討論已讓人感到疲乏，不只自己厭倦，員工也同樣如此，並呼籲將重心轉向激勵成長與提升工作熱情。

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報導指出，Nike過去主打「覺醒文化」曾成功吸引年輕族群，但近年保守風氣抬頭，相關廣告不再奏效，甚至引發部分族群反感。這也導致Nike在北美市場的銷售逐漸下滑，反觀競爭對手則持續擴大營收。

此外，Nike先前推動減少與傳統零售通路合作、轉向直接面向消費者的銷售策略也未達預期效果。前執行長主政下，縮減與Foot Locker、Dick’s等合作關係，試圖提升利潤，卻因此失去實體通路的曝光機會，讓Adidas、Hoka等品牌趁勢搶占市場。面對困境，Nike已開始調整策略，2025年5月宣布重返亞馬遜（Amazon），試圖挽回銷售動能。

另一方面，中國市場的疲軟同樣對Nike造成巨大衝擊。在全球消費降溫下，包括麥當勞、星巴克與蘋果等品牌皆面臨銷售壓力，但對高度依賴中國市場的Nike而言，影響更為劇烈。數據顯示，Nike在中國上季銷售下滑11％，預估下一季恐進一步下滑20％。

行銷分析師尼爾（Neil Saunders）分析，目前Nike對中國消費者的吸引力仍不足，市場偏好逐漸轉向其他品牌，尤其是本土品牌。他認為，Nike必須重新思考與中國市場的連結方式，才能扭轉頹勢。

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