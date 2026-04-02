元太將入主台虹，搶攻半導體材料商機。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台虹科技經營權將易主。台虹（8039）預計於5月27日召開股東會並進行董事全面改選，依最新董事提名名單，元太科技（8069）取得4席董事，雙方已達成高度共識，元太將正式入主台虹，並規劃推舉元太總經理室特助陳永恒出任台虹董事長。

為配合經營權交接，台虹現任董事長孫達汶已於2日提前卸任。台虹公告，僑美開發法人董事代表人由孫達汶改派為陳永恒，並自4月2日生效，象徵經營團隊交棒進入新階段。

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元太表示，集團除深耕電子紙材料外，近年亦積極拓展電子材料技術與產業版圖，透過旗下元瀚材料布局化學材料與光學膜技術，持續強化電子材料領域實力。台虹則長期深耕FCCL（軟性銅箔基板）及相關電子材料市場，具備深厚技術基礎與產業經驗，雙方在技術與產業面具高度互補性。透過與台虹的策略合作，將有助於擴大在電子材料與半導體材料領域的布局，進一步掌握AI與高效能運算（HPC）快速發展所帶動的材料需求商機。

事實上，元太與元瀚材料大約4年前開始投資台虹，目前已累計持有台虹約9%股權，原本只是單純股權投資，但基於雙方對產業趨勢的共同看法，主要股東已建立良好溝通基礎。在台虹此次董事改選名單中，元太方面包括董事長李政昊、陳永恒、陳樂群與詹寧威等經營團隊成員均獲提名，將進一步深化參與台虹營運決策。

展望未來，雙方將透過董事會層級的策略協作，推動企業轉型與技術整合，強化電子材料布局，並搶攻AI時代帶來的新一波產業成長動能。

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