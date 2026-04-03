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最慘總監！2度被同公司裁員 她崩潰看清1殘酷現實

2026/04/03 08:18

初次上稿04-02 22:19 更新時間 04-03 08：18

美國一名活動及行銷總監曾兩度被同一家公司裁員，一度情緒崩潰。示意圖。（彭博）美國一名活動及行銷總監曾兩度被同一家公司裁員，一度情緒崩潰。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名活動及行銷總監曾兩度被同一家公司裁員，一次是在 2020 年，另一次是在 2024 年。他回憶第二次被炒的情況，坦言猶如晴天霹靂，情緒崩潰一陣子，如今終於明白「那是一家公司，他們的主要目標是賺錢和取悅股東」，難過的心情也釋懷了，鼓勵大家不要因為失業而放棄自己想做的事情。

《商業內幕》報導，現年41歲的索曼（Meghan Soman）曾任一家電影廣告公司的活動及行銷總監，2020年，當CEO召開線上全體員工大會並宣布需要裁員時，索曼就知道自己會是第一批被裁的員工。

直到2022年，原來的公司重新聘用索曼，並工作到2024年1月，索曼竟在產假結束後一周，又被解雇了。

索曼回憶，第二次裁員猶如晴天霹靂，情緒五味雜陳，等回到辦公桌前，已經被鎖在門外了。索曼情緒崩潰了一陣子，回到家，呆呆坐在沙發上，不知所措。

被裁員後，索曼一直在找活動策劃的工作，投遞的履歷99%都石沉大海，他甚至開始懷疑自己可能不適合做這份工作，最終在表哥鄰居家開的一間唱片公司當記帳員（bookkeeper）。

對於2度被裁員，索曼有感而發的說，「我曾對公司懷有忠誠，也以為公司對老員工抱著珍惜的態度。現在我明白了，那是一家公司，他們的主要目標是賺錢和取悅股東。我偶爾還是會為此感到難過，但已經釋懷了」。

他強調，自己花了幾年時間才意識到，並沒有在工作中失敗，並鼓勵人們不應該因為失業而放棄自己想做的事情。

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