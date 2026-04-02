退休存780萬幫忙照顧愛孫 6旬夫妻看見存款傻眼了

日媒以真實案例揭示，高齡家庭即便無明顯失誤，日常對家人善意的支出也可能累積成大額開銷，悄悄消耗老後資金。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕孫子圍繞的晚年，對許多高齡者而言是無可取代的幸福。然而，日本一對60多歲夫妻原本以為退休年金與存款足以支撐生活，卻因長期替子女和孫子支付幼兒園接送、補習費、日常開銷，讓原本穩定的家計壓力逐漸升高，錢悄悄流失，晚年生存面臨威脅。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田村夫妻（化名）年金合計約每月27萬日圓（約新台幣5.1萬元），工作時期累積存款約4100萬日圓（約新台幣784萬元），持有自有房產且無房貸。夫妻原以為，節儉生活即可過得平穩，他們說「我們當時想，只要我們不鋪張浪費，就能繼續這樣平靜地生活下去。我們甚至還討論過每年出去旅行一次。」

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然而，隨著媳婦迎來第二胎，田村夫妻倆的生活被各種援助需求逐漸填滿，像是幼兒園接送、突發生病照護、平日與假日的餐費、奶粉及尿布錢、課外活動費用等，甚至家庭旅遊支出，都在「只幫一次、只是暫時」的前提下不斷累積。

夫妻倆說「我知道兒子們經濟情況也不好。他們要還房貸，而且生活成本還在上漲。所以我想得幫幫他們」。原本每月支出並不算大，但累積下來數額驚人。食材與外食增加、水電費上升、送孫子所需交通費，以及日常衣物、玩具消耗，讓家庭財務壓力悄悄加大。

夫妻直到某日查看存款變化時，才驚覺錢「悄悄流失」，妻子感嘆「我第一次真正感受到，日常小額支出累積起來，也能造成如此影響。」夫妻當晚首次討論未來援助範圍，決定劃清界線，像是可協助餐食與接送，但無法承擔每月現金援助及補習費；急病照護可暫時協助，但週末外出支出無法負擔。

專家提醒，高齡家庭即便無明顯失誤，日常對家人善意的支出也可能累積成大額開銷，悄悄消耗老後資金。夫妻的經驗顯示，陪伴與援助需要界線，情感投入必須與財務現實並行，才能兼顧孫子幸福與自身晚年生活安全。

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