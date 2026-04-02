浩鼎國際授權 已進入進階評估階段

浩鼎執行長王慧君。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣浩鼎生技（4174）近日參加於葡萄牙里斯本舉行之BIO-Europe Spring，該會議為歐洲生技產業年度重要國際商務交流平台之一。透過本次與會，浩鼎加速國際業務拓展，提升全球市場之能見度，多項合作機會已進入進階評估階段。

浩鼎表示，於展會期間成功與多家國際大藥廠與中型生技公司進行深入交流，針對潛在授權合作機會展開初步評估與討論，其中包含多家全球前二十大製藥公司，相關合作機會正持續推進中。

請繼續往下閱讀...

浩鼎指出，在本次會議中，多方對浩鼎之Obrion™ ADC技術平台及各產品線表達高度關注，特別是具備差異化設計的次世代ADC（抗體藥物複合體），如雙特異性（bispecific）抗體與雙藥（dual-payload）ADC資產。與會潛在合作夥伴對平台的靈活性、技術成熟度及雙抗雙藥在腫瘤異質性與治療抗藥性上的應用潛力表示興趣，並進一步探詢具體合作模式與授權開發策略。

浩鼎執行長王慧君表示，繼近期於ABEA獲選為『台灣最佳ADC開發商』後，公司持續接獲台灣、日本、亞洲、美國及歐洲之大藥廠與中型生技公司合作洽詢，顯示市場對公司技術平台與產品布局之關注。公司將持續推動ADC技術平台與產品線之國際合作機會，審慎評估授權與策略合作，以強化短、中、長期發展動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法