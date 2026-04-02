「資安險」保費收入去年達5.12億 半導體業占比最高

根據統計，我國產險公司資安保險之保費收入呈穩定發展。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據最新統計，去（2025）年整體資安保險保費收入約為新台幣5.12億元，比前一年約5.26億元微減，整體市場規模未見明顯成長或衰退；金管會表示，目前已有約16家保險公司提供相關商品，顯示市場供給端已趨成熟。

國內資安保險市場維持穩定發展。儘管，總保費規模持平，市場結構卻出現變化。金管會保險局主秘劉純斌指出，資安保險占整體產險比重略有下降，主因並非需求減弱，而是其他產業投保金額增加，使整體保險市場規模擴大，稀釋資安保險占比。

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劉純斌表示，因應數位科技之快速發展，如何落實資安風險管理已成為企業經營的核心課題。金管會提醒，企業除應強化資安風險管理，以精實資安作業韌性外，亦可適時評估投保資安保險，以有效轉移潛在的資安風險，構築企業穩健經營與永續發展的完整防護網。

根據統計，我國產險公司資安保險之保費收入已由2018年新臺幣8908萬元，逐年提升至2025年之5.12億元，呈穩定成長趨勢。其中，占比最高之產業為「半導體業」，金額約1.48億元，占比28.87%；其次為「電腦及週邊設備業」，金額1.25億元；再者是「金融保險業」約1億元。

金管會表示，前述三大產業面對數位化複雜性日益增強的局勢下，已意識到資訊安全之重要性並選擇投保資安保險，以提升供應鏈安全與韌性保障。

劉純斌指出，目前市場上已有多家產險公司推出不同類型的資安保險商品，提供企業不同資安風險保障，包括（1）資訊系統不法行為保險，主要承保被保險人因第三人不法入侵電腦系統，所致資金或其他財產的損失；（2）資料保護責任保險，保障因個資外洩所生對第三人依法應負之賠償責任；（3）資訊安全綜合保險，保障範圍包括被保險人受網路攻擊、電腦勒索或管理錯誤行為等所致財產損失，以及對第三人依法應負之賠償責任等。

保險局指出，企業除了建置軟、硬體之資訊安全防護機制外，亦可先行釐清自身風險與需求，選擇適合之資安保險商品，倘企業欲保障營運中斷損失、網路勒索損失及對第三人依法應負之賠償責任等，可選擇投保資訊安全綜合保險，以落實風險轉嫁。

此外，實務上保險公司核保時，除了透過訪談進行風險評估之外，也會根據客戶的產業風險屬性、資安控管程度以及過往是否有損失等因子進行綜合評估，建議企業投保時可提供第三方稽核報告、持續營運計畫及危機通報機制，以爭取更優渥的承保條件。企業倘有投保需求，可向中華民國產物保險商業同業公會、相關保險公司或行銷通路諮詢。

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