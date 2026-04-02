樂迦再生竹北細胞工廠Q2啟用 成亞洲最大智慧細胞基地

樂迦竹北細胞工廠本季完工。圖左為樂迦董事長邱俊榮、右為執行長張裕享。（樂迦提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃台灣再生醫療CDMO（委託開發暨製造服務）廠樂迦再生科技（6891）今日宣布，耗時2年半、斥資逾十億元建置，位於竹北生醫園區的國際級智慧化細胞工廠已完工，將於第二季正式啟用。該廠將成為亞洲最大的PIC/S GMP規格的智慧細胞廠，提供「數位化」、「智慧化」、「量產化」的一站式服務，成為全球細胞與基因治療公司（GCT）的CDMO合作伙伴。

樂迦董事長邱俊榮表示，樂迦竹北廠是亞洲唯一專為細胞製造設計的超級細胞工廠，保養維修作業層與生產空間明確區隔，且導入全方位原生數位生產管理系統，擺脫過去實驗室仰賴人工技術的高成本低效作業模式，且從日本導入機器人，讓細胞製造進入智慧製造的高速率量產時代，無論是尋求亞洲在地CMO的大型國際藥廠，或者是臨床階段，需要CDMO服務的中小型再生醫療公司，都可以成為樂迦多模態細胞製造平台的合作夥伴。

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此外，樂迦執行長張裕享指出，在熱門外泌體領域，樂迦已與日本製藥大廠合作外泌體的細胞開發與製備，第一階段已完成利用IPSC分化成指甲幹細胞，萃取外泌體；今年則將進行第二階段，利用IPSC分化頭髮幹細胞，萃取外泌體。另一方面，樂迦iPSC衍生外泌體已獲得國際INCI認證，並與日本客戶簽署訂單，進軍高階美容保養原料市場，透過與日本京都大學的專利授權合作，已具備供應全球研究機構與醫美大廠高品質原料的能力。

整體而言，樂迦表示，公司已擘劃明確的短中長期各階段的業務發展藍圖，短期以iPSC儲存服務、外泌體及現有先導工廠貢獻營收，確保基本現金流；中期則以加速導入國際CDMO訂單，預期營收將顯著成長，並提升毛利率，提高獲利能力；長期目標則是擴大全球業務規模，坐穩亞洲最大CDMO供應商地位，實踐獲利目標。

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