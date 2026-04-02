財部：免稅房屋移轉為應稅房屋 次期起恢復課徵房屋稅

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部於今（2日）發布解釋令，自2025年期起，原為依法免徵房屋稅的房屋，因移轉他人變為應稅房屋，應自移轉日之次期起，恢復課徵房屋稅。

財政部說明，2024年7月起實施房屋稅差別稅率2.0（囤房稅2.0），於2025年期房屋稅首次開徵，房屋稅比照地價稅由按月改按年計徵，並以每年2月末日為納稅基準日，以2026年期房屋稅為例，納稅義務基準日為2026年2月28日，課稅期間為2025年7月1日至2026年6月30日；若房屋移轉，後手於納稅義務基準日前取得房屋，即為該年期的納稅義務人。

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另，財政部1982年2月函釋，原為依法免徵地價稅的土地，於移轉所有權後變為應稅土地時，應自辦妥移轉登記日之次期起恢復課徵地價稅。財政部說明，實施房屋稅2.0後，基於房屋稅與地價稅均按年課徵且同為持有稅，課稅原則應一致，因此發布上述解釋令，減輕後手取得原為免徵房屋稅房屋的當年期租稅負擔。

舉例說明，民眾投標財政部國產署公告標售的國有非公用房屋，該房屋若無出租等收益情形，按「國有財產法」第8條規定免徵房屋稅；得標人於2026年2月28日前完成買賣移轉登記，該房屋變為應稅房屋，依上述令釋，2026年期房屋稅仍免徵，自2027年期起恢復課徵房屋稅。

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