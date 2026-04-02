3月機車銷量強彈逾2成 冠軍車款掀激戰

光陽旗下多功能車款「大樂 Dollar」4月改款上市，取名為「電推大樂 150」。（光陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕農曆年後機車市場買氣回溫，根據監理站統計資料，3月全台機車銷量達7萬1016輛，較2月強勁反彈58.46％，較去年同期成長21.72％。

三陽SYM機車3月銷量達3萬400輛，市佔率42.8％，穩居龍頭；光陽KYMCO 3月銷量1萬8746輛，市佔率居次，達26.4％，但K1特仕版150單月銷量5589輛，比三陽迪爵125多賣了246輛，拿下3月最熱銷車款。

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山葉YAMAHA機車3月銷量達1萬3784輛，市佔率19.4%；gogoro電動機車3月銷量3024輛，市佔率4.3%。

累計第一季全台機車銷量達17萬3708輛，年增7.87%，其中三陽SYM機車第一季銷量為7萬4562輛，年增3.75%，市佔率42.9%；光陽KYMCO機車第一季銷量為4萬4312輛，年增2.49%，市佔率25.5%。

山葉YAMAHA機車第一季銷量為3萬6310輛，年增31.6%，市佔率20.9%；gogoro電動機車第一季銷量達6216輛，年增32.8%，市佔率3.6%。

面對油價上揚與整體物價變動，三陽國民首選「全新迪爵」提供24期0利率分期方案與購車補助金1萬元直扣，再加碼購車金3000元；JET SL+ SuperC加碼購車金2000元；女性熱銷車款Fiddle125加碼2000元加油金。

光陽旗下多功能車款「大樂 Dollar」4月改款上市，取名為「電推大樂 150」，訴求整合機車騎士通勤、載物、休閒多重需求，「一車抵三車 」。

gogoro表示，隨著今年政府補助方案陸續到位，且受全球局勢影響，國際油價指標創下史上最大月漲幅，在燃油成本增加和補助政策紅利雙重驅動下，可望激勵民眾汰換傳統燃油機車、改買電動機車的意願。

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