台灣AZ攜手中化裕民 推廣鼻噴式流感疫苗

臺灣AZ與中化裕民攜手合作，共同推廣鼻噴式流感疫苗，協助建構更完善的兒童與青少年流感防護網。圖右為臺灣AZ總裁李麥郡（Mark Little）、左為中化裕民總經理林旭輝。（中化提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣阿斯特捷利康（臺灣AZ）與中化控股（3716）旗下中化裕民公司今日宣布達成合作協議，雙方將共同推廣AZ的能伏鼻三價鼻噴式流感疫苗，拓展流感疫苗於基層醫療通路之服務，深化社區健康照護量能。

中化表示，依據雙方合作內容，臺灣AZ將持續負責能伏鼻三價鼻噴式流感疫苗的生產製造與物流配送，以及醫院通路推廣；中化裕民則強化基層醫療體系連結，推動醫學專業教育與健康促進活動，並透過全台診所網絡，將相關醫學資訊完整提供予醫療專業人員。

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中化指出，能伏鼻三價鼻噴式流感疫苗是一種無需針頭的鼻噴式流感疫苗，含有減毒活性病毒，在歐美國家已使用超過20年，在台灣於2025年上市，適用於2歲至未滿18歲的兒童與青少年。期望透過本次合作，提升流感疫苗在台灣市場的可近性，協助建構更完善的兒童與青少年流感防護網。

中化裕民總經理林旭輝指出，本次合作亦展現中化裕民由傳統製藥與產品銷售，轉型為整合醫療通路、預防醫學推廣與健康服務之平台型企業，透過策略夥伴合作深化基層醫療連結，提升整體醫療可近性與服務價值。未來亦將持續拓展多元健康服務布局，為台灣醫療體系創造更長期且具韌性的健康照護模式。

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