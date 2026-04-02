統一發票千萬大獎累積304張未領 這6張還在領獎期限

根據財政部統計，去年11-12月統一發票，千萬大獎還有6張未領。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部賦稅署表示，自2011年1-2月期起統一發票每期開出千萬特別獎中獎號碼1組，截至2025年11-12月期累計90期，可兌領特別獎的中獎發票共1250張，已兌領946張，共304張未兌領，其中有6張千萬發票仍在領獎期限內，包括：桃園市龜山區頂湖路Gogoro花11元租共享機車等，領獎期限至5月5日止，逾期無法兌領。

根據財政部統計，截至目前為止，去年11-12月期統一發票千萬大獎還有6張未領，包括：基隆市安樂區安樂路中華電信通話費173元、台北市內湖區舊宗路COSTCO消費5913元、新北市淡水區中山北路二段全家Family Mart消費49元、樹林秀泰廣場春水堂人文茶館消費500元、桃園市龜山區頂湖路Gogoro服務費11元、台中市東區大智路350巷全聯福利中心消費607元。

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財政部賦稅署說明，今年1-2月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎發票有14張，領獎期間為4月6日至17月6日，連同去年11-12月期仍在領獎期限內尚未兌領的6張特別獎中獎發票，合計有20個特別獎等待中獎民眾領取。中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

賦稅署呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

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