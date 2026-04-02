桃園北區再生水廠啟用 日勝生︰建構都市小水庫

寶鼎再生水 桃園北區再生水中心。（日勝生提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕日勝生（2547）旗下寶鼎再生水，今（4/2）日舉行桃園北區再生水中心啟用典禮，宣告北台灣首座融合AI技術的智慧再生水示範廠與ESG互動園區正式啟用，台灣智慧水務發展邁入嶄新紀元。

日勝生董事長林榮顯表示，日勝生參與桃園下水道建設已逾13年，投資金額超過175億元，用戶接管突破17萬戶，下水道管網完成170公里。透過子公司日鼎水務穩定回收民生污水，並由寶鼎再生水轉化為高品質工業用水，整合污水處理與再生水供應，確保產業用水穩定不中斷，逐步打造北台灣具代表性的永續再生水體系。

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依中央與桃園市整體規劃，寶鼎再生水建設桃園北區再生水BTO計畫，為北台灣首座、規模最大的再生水廠。未來全期完工後，每日供水量將達11萬CMD（立方米/日），有效減輕石門水庫負擔，建構「都市小水庫」概念，成為桃園工業再生水服務網核心節點。天然自來水資源可優先提供民生用水，再生水則供應高科技與製造業冷卻與製程為主，確保民生不停供，工業不停工，將產業鏈水資源風險降低，未來亦可延伸至農業灌溉與低碳稻作示範，擴大水循環應用至產業、生態與農業三大領域。

林榮顯強調，再生水不只是再利用，而是讓資源從一次使用，走向循環永續。日勝生建設的不只是一座再生水廠，而是進一步強化產業競爭力，打造具示範價值的智慧永續治理模式，並提升城市韌性。日勝生將持續深化AI與循環經濟應用，以支持桃園邁向永續與智慧城市標竿，站穩亞洲智慧水資源示範中心的關鍵位置。

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