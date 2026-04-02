憂鬱小兔布魯斯登101觀景台 賈永婕自曝在立法院偷摸魚

北101今天宣布啟動89F觀景台年度特展《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》，台北101董事長賈永婕自曝自己最像「布魯斯」的時候是在立法院。（台北101提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101今天宣布啟動89F觀景台年度特展《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》，4/2至8/31日聯手台灣人氣原創插畫IP，將體現上班族心聲的憂鬱小兔「星期一的布魯斯（Monday Bruce）」帶上海拔382公尺的高空，邀請遊客一起到高空摸魚、放空。

台北101董事長賈永婕表示，台北101觀景台人流量很大，也是國際觀光客來台必訪地標，是很好的推廣平台，可以讓台灣原創IP進到外國人視野。

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這次《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》，打造多個貼近上班族日常的場景，賈永婕說，捷運站意象最有感，「大家上班時間搭捷運，一定會看到各種人生百態」。

她自曝自己最像「布魯斯」的時候是在立法院，上台備詢還好，但如果坐在台下，冗長的質詢過程真的會呈現一種眼神死的狀態，「都在滑手機，各種偷摸魚」，笑稱未來可以加入「立法院場景」，讓展覽更貼近現實。

台北101此次特別打造全台獨家「等比例放大」的布魯斯裝置，當遊客踏上89F觀景台，迎接你的正是與人同高、正在「度咕（打瞌睡）」或拿著咖啡眼神死的布魯斯，在辦公室陪你一起當薪水小偷摸魚，在捷運陪你一起奔跑趕著打卡，更在雲端BRUCE’S LOUNGE中陪你一起放空做白日夢。

展覽以「雲端白日夢」為主題，將布魯斯的放空日常與台北101絕美高空窗景結合。在89F觀景台雲端BRUCE’S LOUNGE中，布魯斯不再是被工作壓垮的小兔，而是你的「放空夥伴」，在雲端陪你一起躺平、一起遠離工作日復一日的KPI。

深入展區，台北101巧妙地將辦公室日常轉化為高空療癒場景。在「摸魚區」，你可以與布魯斯一起在電腦前實踐「摸魚是為了走更長遠的路」的最高境界，或是看著滿地亂飛的文件堆自嘲。陸續還有「獨家拍貼機」互動遊戲，與摸魚夥伴布魯斯一同拍下合照。

為迎接4月兒童月，台北101秘境花園觀景台同步推出國人家庭專屬優惠，即日起至4月30日，國人7-12歲孩童享「兩人同行一人免費」購票優惠（需有一位成人購票陪同），115公分以下或6歲（含）以下孩童則可免票入場。

凡購買兒童優惠套票，即贈「BOOM DIY彈跳紙公仔兌換券」乙張，至89F觀景台哈玩具櫃位，不限消費金額即可獲得一份BOOM DIY彈跳紙公仔；4月份週六、日及國定假日加碼，12歲以下來訪孩童，可至89F服務櫃台領取限量「台北101熊歡樂膠帶」一捲。

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