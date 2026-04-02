中國地方煉油廠想減產 當局：不行！

據傳中國限制小型煉油廠的減產幅度。圖為2019年10月24日在山東省濱州市拍攝的京博石化公司的煉油廠。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此中國小型煉油廠受中東衝突導致油價飆升與國內燃料需求持續疲軟的影響，預料會在4月下調原油加工率之際，數名知情消息人士2日透露，為保障中國國內燃料供應，中國國家發展和改革委員會（簡稱國家發改委）已告知這些小規模的地方煉油廠，開工率降幅不得低於過去2年的平均值。

消息人士稱，中國國家發改委是在本週與這些地方煉油廠業者開會時，傳達上述訊息。中國國家發改委並未立即回覆路透記者的置評要求。消息人士還說，違者恐面臨原油進口配額被砍的懲罰。

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中國以配額制來監管這些被稱為「地方煉油廠」、「地煉」，多數為民營的小型煉油廠的石油進口。根據能源研究業者「能源面向公司」（Energy Aspects），這些「地煉」今年2、3月的營運產能約55%。

為預防中東衝突期間可能發生的燃料短缺，中國上月暫停「成品油」（refined fuel）出口，並將此限制延長到4月。

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