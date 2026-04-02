信邦3月營收創同期新高 首季業績寫同期次高

信邦3月營收29.06億元，月增1.33%、年增7.55%，創歷年同期新高。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）3月營收29.06億元，月增1.33%、年增7.55%，創歷年同期新高；第一季營收累計為83.24億元，季增7.44%、年增1.24%，寫同期次高。管理層表示，隨著各產業需求的逐漸增溫及新產品陸續投產，展望第二季的營運表現將進一步優於第一季。

信邦觀察，3月營收成長主要是醫療、綠能及工業應用等產業的銷售情況分別月增17.88% 、50.71%及18.25%；旗下 5大產業第一季營運表現相較於去年同期，醫療及健康照護成長18.02%、汽車成長21.04%、綠能減少14.19%、工業應用成長10.63%、通訊及電子週邊減少12.99%。

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從3月各項產品類別的銷售比重來看，連接線組生產佔合併營收76.95%，連接器及零組件佔23.05%。進一步剖析各項產業類別的銷售分佈，工業應用佔合併營收33.08%，綠能佔21.06%，通訊及電子週邊佔19.30%，汽車佔16.95%，醫療及健康照護佔9.61%。

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