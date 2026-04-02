宏致AI高速雙引擎啟動 營運升溫未見淡季

宏致看好人工智慧伺服器帶動高速傳輸需求，全年高速連接器、高速連接線營收貢獻各佔兩成。（宏致提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠宏致（3605）看好人工智慧（AI）伺服器帶動高速傳輸需求，全年高速連接器、高速連接線營收貢獻各佔兩成；法人預估，宏致今年總營業額上看130億元、年增2成，合併毛利率可望達到28%至29%、年增1至2個百分點，在費用率下降之後，每股盈餘（EPS）有機會達到6元、年增近4成水準。

宏致董事長袁万丁說，公司高速連接器方面耕耘多年，從過去應用於硬碟、風扇、記憶體等功能性小卡，進一步打入伺服器主機板市場，產品開始導入中央處理器（CPU）與圖形處理器（GPU）相關應用，並切入客製化晶片（ASIC）及超微（AMD）平台機種。隨著雲端服務供應商（CSP）自研晶片趨勢明確，公司自去年底起大量導入相關專案，今年初開始放量出貨，帶動需求明顯升溫，幾乎未見淡季。

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產能方面，宏致高速連接器月產能由去年的200萬顆（2KK）提升至今年500萬顆（5KK），產品線亦由原本的非揮發性記憶體快取輸入輸出（NCIO）介面，擴展至多圖形連結（MGL）、多鏈結（Multi Chain）、近端堆疊（NearStack）、高速連接介面（GNCE）及高速周邊元件互連（PCIe）等多元規格，單一規格選項達20種以上。

此外，受惠規格升級，明顯提升高速產品單價，其中新世代介面（NGI）連接器單價達1.5至3美元，較傳統產品約0.1美元大幅拉升10至20倍，推升整體獲利結構優化。宏致預期高速連接器營收占比將由去年的10%提升至20%，絕對金額上有機會實現翻倍成長。

在高速傳輸線布局上，宏致採取垂直整合模式，從銅線抽線、印刷電路板（PCB）設計、機構設計到最終組裝一條龍生產，並直接切入第五代（Gen5）與第六代（Gen6）高階規格，同步啟動第七代（Gen7）技術研發。公司指出，產品已通過兩家主要雲端服務供應商（CSP）及三家台系代工廠認證，預計自今年第二季起開始出貨，帶動該業務自零起飛，全年營收占比目標挑戰20%。

宏致認為，在人工智慧（AI）伺服器平台推動下，第六代（Gen6）高速傳輸線滲透率今年可望突破五成。旗下高速連接器、高速連接線的營收貢獻合計將占整體營收約40%，使伺服器領域的業務正式躍升為公司主要成長動能。

展望技術發展，宏致總經理黃添富說，直接附加銅纜（DAC）與光傳輸將依距離與成本各有市場定位，其中短距離應用仍以電傳輸為主，並透過主動式銅纜（ACC）與主動式電纜（AEC）等方案提升效能；至於矽光子技術則被視為長期趨勢，預期2028年後逐步普及，宏致目前聚焦第七代（Gen7）電傳輸技術的研發工作，攜手美系晶片廠聚焦1.6Tbps以上高速傳輸需求。

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