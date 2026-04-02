AI驅動反詐升級 幣託號召近百名防詐守門員

幣託交易所（BitoPro）受邀擔任「 去偽存真：全民偵查黑客松命題單位，以「虛擬貨幣交易安全」為題。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI浪潮來襲，創新動能也延伸到數位金融安全領域應用。幣託集團（BitoGroup）今日表示，旗下幣託交易所（BitoPro）受邀擔任「 去偽存真：全民偵查黑客松命題單位，並以「虛擬貨幣交易安全」為題，搭配AWS雲端技術支援，吸引共92名參賽者報名，最終由來自清華大學的團隊「比比拉布」自14組決賽隊伍中脫穎而出。

面對詐騙集團透過人頭帳戶進行高度複雜的資金移轉與洗錢操作，傳統的審核與交易監控機制已逐漸難以應對。虛擬資產詐騙具備「高時效性」與「高隱匿性」之特徵，幣託指出，若善用AI技術，挖掘用戶交易行為中的潛在關聯性，不僅可提升風險辨識準確度，更有助於實現事前預警與主動攔截。

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幣託BitoPro創辦人暨執行長鄭光泰表示，詐騙防制是產業當前最迫切且關鍵的挑戰之一，防詐不僅是責任，更是企業營運的剛需。幣託很榮幸參與本次黑客松命題，期待透過年輕世代的創新視角，為產業帶來更多突破性的反詐思維。我們也期望從教育做起，培養正確的數位金融安全意識，為整體產業建立更穩固的基礎。

除推動技術創新外，幣託亦持續致力反詐。除了嚴謹的KYC會員審查與可疑交易監控機制外，亦由客服團隊主動關懷高風險用戶，並串聯警政單位與金融機構建立聯防體系。近期幣託更攜手Gogolook旗下數位防詐App Whoscall，共同啟動「虛擬貨幣防詐行動」，透過「防護、識讀、查證、回報」防詐四部曲，建構平台資安與通訊識別整合的雙層防護網。

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