西螺太平媽首度駐駕百貨！新光三越《T368城鄉物產展》打造文化盛宴

新光三越首度迎請雲林西螺福興宮西西螺「太平媽」聖駕首度駐駕百貨展場。（新光三越提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕2025年新光三越《T368城鄉物產展》串聯全台91個城鄉鎮區、118個在地品牌，成功讓台灣物產被更多人認識並引發熱烈迴響後，新光三越今年以「探索台灣蘊味」為核心，從台灣糧倉「雲林」出發推出《第二回－T368城鄉物產展》，串聯全台15個縣市、50個城鄉鎮區與71個在地品牌，更集結返鄉青年與世代職人，將創新與傳承交織，展現台灣土地源源不絕的創新能量。

同時更首度迎請雲林西螺福興宮「太平媽」聖駕駐駕百貨展場，並真實還原廟殿文化場景，結合舞龍舞獅、龍鳳獅陣等傳統藝陣和擲筊祈福、躦轎腳等儀式體驗，讓信仰不只是精神寄託，更要走入日常消費場域，打造一場前所未見，融合美食文化、信仰與土地情感的深度文化盛宴。

請繼續往下閱讀...

新光三越《第二回－T368城鄉物產展》全台巡迴首站4月2日起在台北信義新天地A11展開，一次開箱15個縣市、50個城鄉鎮區，集結71個在地品牌，其中更有38家獨家、首發與初登場品牌，並以台灣糧倉「雲林」為起點，網羅7大雲林在地品牌，包括承襲日治時代傳統晒麵法並被稱為「麵條界的馬卡龍」的萬源製麵舖、號稱「地表最長」甜點的東和泡芙、雲林西螺必買伴手禮，沾粉麻糬片原創始祖－西螺麻糬大王、傳承三代的70年老油廠，首創苦茶風味油更獲獎無數的順成油廠、釀造全台唯一的綠肉哈密瓜果實酒－沒弄先生、雲林首座地方創生莊園的土庫驛可可莊園、返鄉青農致力栽種被譽為「天然紅寶石」的甜菜根－義庄農業生技－愛鮮族。

同時亦網羅10大跨越一甲子品牌，包括傳承三代，花蓮縣僅存的日式傳統醬油釀造廠－新味醬油、傳承近百年餅藝工法，堅持選用在地食材的豐興餅舖、遵循古法細火慢工滷製的花蓮百年老舖－德利豆乾、全台唯一7道水洗芝麻籽的高雄大樹百年製油老店－大樹麻油行、傳承70年由蘇澳老字號「裕興製麵廠」第四代兄弟創立的艸祭製麵所chaojinoodles、傳承三代，彰化福興在地日本白鰻養殖50餘年的日將蒲燒鰻、來自嘉義大林，承襲三代農業經驗的上等農場、由訓華製茶廠第三代茶農創立的炭之癮等；同時亦集結多位以實際行動返鄉創業的青年品牌，為土地持續深耕、為地方注入嶄新動能，也讓更多消費者深入認識在地好物，進一步將台灣各地的風土人情與飲食文化完整呈現。

新光三越指出，除了有豐富的物產特色展出，此次為了打造最有感的文化盛宴，新光三越更首度迎請雲林西螺福興宮「太平媽」聖駕駐駕百貨展場，不僅象徵守護與祝福，更轉化為支持在地產業的文化力量，同時展覽現場亦真實還原廟殿文化場景，結合舞龍舞獅、龍鳳獅陣等傳統藝陣演出與擲筊祈福、躦轎腳等儀式體驗，就是要讓消費者能親身參與信仰文化。而活動期間，新光三越亦推出於展場消費滿額即可兌換開運小物活動，從招財一桶金到月老香水，就是要讓消費者在品味台灣好物的同時，也能感受滿滿祝福與儀式感。

同時為了感謝消費者對於台灣在地好物的相挺，新光三越亦推出多重獨家回饋，包括4月2日至4月6日推出扣skm points 100點即可兌換雲林高麗菜、燕巢珍珠芭樂等多樣島嶼農特產品，另外亦攜手日將蒲燒鰻、土庫驛可可莊園、大倉米鋪、超級來一野、農家籽弟等10大品牌推出限定商品限日限時買一送一等，就是期望讓每一位來到現場的大小朋友，都能以最直接的行動支持台灣在地品牌，讓每一次參與、每一次選購都成為對這片土地最真實的回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法