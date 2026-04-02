這麼好吃嗎？中國螺螄粉大量走私來台 海關再查獲4137公斤

高雄關於金門料羅商港、高雄商港等地查獲大量走私螺螄粉共4137公斤。（高雄關提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署高雄關表示，陸續查獲民眾自國外入境時非法攜帶的電子煙（載具91支、菸油19上個）、加熱菸（載具36只、6796包），並於金門料羅商港、高雄商港等地查獲大量走私的螺螄粉共4137公斤，上述走私物品違反「菸害防制法」及「海關緝私條例」等相關規定。

高雄關說明，依據「菸害防制法」規定，電子煙及未經核定的加熱菸均禁止輸入，旅客若非法攜帶入境，將處5萬元至500萬元罰鍰。此外，中國製食品如螺螄粉等，若自金門、馬祖及澎湖地區以郵包或快遞寄運至台灣本島，民眾若未提供合法進口來源證明者，因涉及私運行為，違反「海關緝私條例」規定，海關將依法沒入、裁處罰鍰，貨物並予以銷毀。

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高雄關呼籲，為維護國人健康及國內防疫安全，提醒民眾返國時切勿違法攜帶或郵寄上述物品，以免觸法受罰。民眾於出國旅遊或跨境購物時應特別留意相關規定，相關入境規範可至關務署官網（https://web.customs.gov.tw/htmlList/3）查詢，以利加速通關。

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