凱基金去年獲利創新高 全數發放現金股利不低於0.95元

凱基金控今（2）日舉行法人說明會，說明2025全年經營成果。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（2）日舉行法人說明會，說明2025全年經營成果。2025全年稅後淨利300億元，每股盈餘1.74元；若排除提列外匯價格變動準備金59億元，以及歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高，子公司凱基銀行與凱基證券均有雙位數成長。凱基金總經理楊文鈞表示，在子公司7成獲利上繳的前提下，2025年的股利規劃將以全數放現金股利為主，且不低於去年的0.95元。

針對投資人關注的股利政策，金控總經理楊文鈞表示，去年凱基金發放0.85元現金股利搭配0.1元股票股利，合計0.95元。但考量投資人的偏好，未來除非必要，都會以現金股利為主。今年經營團隊的規劃，不會發放股票股利，而是規劃百分之百現金股利，並且不低於去年的0.95元。

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若以今日凱基金收盤價19.9元計算，0.95元現金股利的現金股息殖利率為4.8%。

各子公司表現方面，凱基人壽2025年稅後淨利158億元，若排除12月一次性增提稅前淨利3成至外匯價格變動準備金的影響，全年度獲利超過200億元以上。初年度保費收入（FYP）年增33%，達772.7億元；2025年底外匯金餘額達到433億元。商品策略以保障型、美元保單和投資型商品為銷售主軸。

凱基人壽也說明IFRS 17接軌後的關鍵財務指標。凱基人壽開帳後的淨值比由原本的8.4%提升至9.1%，財務體質更為強健。接軌日的保險合約CSM餘額2350億元，佔負債比率的10%，未來將逐年釋出至損益，提升獲利的穩定度。

凱基銀行2025年稅後淨利68億元、年增22%，其中財富管理手續費年增率達24%，達成｢連續3年成長超過20%」紀錄。整體放款餘額年增11%。在「ONE KGI」的綜效下，帶動證券交割戶餘額成長25%，進一步整體降低資金成本。

凱基證券2025年稅後淨利115.09億元、股東權益報酬率（ROE）達17.3%。因股市成交量活絡，凱基證經紀業務市占率達11.2%，持續挹注手續費收入。凱基證在財富管理業務上，截至2025年底資產管理規模達3445億元、年增14%，財富管理相關營收年增20%。

凱基投信2025年公募基金管理資產規模達3119億元，位居業界前10名。2026年推出凱基台灣 TOP 50 ETF （009816），自2月3日掛牌以來成交量連續兩個月奪冠，截至3月底受益人數破70萬人，基金規模已突破800億元。

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