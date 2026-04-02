中東戰事衝擊台灣經濟與物價？國發會一次說清楚

國發會主委葉俊顯今天在院會後記者會表示，據7家機構預測，若戰爭短時間內結束，今年台灣經濟成長率與行政院主計總處預估的7.7%應不會差太多。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中東戰事延續是否對台灣經濟與物價影響?國發會主委葉俊顯今天在院會後記者會表示，據7家機構預測，若戰爭短時間內結束，今年台灣經濟成長率與行政院主計總處預估的7.7%應不會差太多；今年消費者物價指數（CPI）成長可望維持在2%以下。

行政院副院長鄭麗君表示，根據主計總處與央行資訊，如政府平穩機制能夠順利持續，CPI仍然在第一季可以低於1.5%，全年務求控制在2%以內。只要民生物價能夠穩定，產業供應鏈所需原料能夠供應，台灣就能持續維持經濟成長力道，且去年迄今，台灣經濟產業基本面成長中、股市基本面也健全，目前主要是短期中東戰事對台灣影響。

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葉俊顯指出，根據美國智庫預估，中東戰爭約4週至8週會結束，美國總統川普3月31日也說軍事行動2到3週結束，因此從目前資料與看法來看，4月底結束可能性比較大，但還是要關注後續情勢發展。

葉俊顯表示，根據7家預測機構自開戰以來對台灣經濟預測，有4家預估皆在8%以上，其中一家預估達8.6%，至於最晚發布的央行預估約7.28%，另有2家預測6.92%、6.22%。從這7家預測結果來看，若戰爭短時間內結束，今年台灣經濟成長率與主計總處預估的7.7%應該不會差太多。

葉俊顯說，各機構樂觀預測原因，是評估這次戰爭對AI發展影響較有限，尤其AI需求持續強勁，能帶動台灣出口與國內投資增長，且台灣目前出口較多是AI相關產品，與1980年代石油戰爭當時台灣出口與石化產品較相關的狀況不同。

針對CPI部分，葉俊顯表示，就這7家機構對台灣CPI預測，大致維持全年1.5%至1.91%，較晚發布的央行3月19日預測CPI為1.8%，主計總處則預估3月是1.5%，第一季也希望在1.5%。整體來說，對台灣CPI影響還是可在2%目標區間，因為今年預估整年CPI成長會在2%以下。

葉俊顯補充，央行去年12月預測今年CPI為1.63%，後來上修至1.8%，是假設若全年油價均價為每桶85美元，CPI可能會漲到2.15%，增加0.52個百分點；但考慮國內專案緩漲機制、擴大油品與貨物稅減徵影響，會再減緩衝擊0.35個百分點。

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