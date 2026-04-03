二次西進別肖想4》統一超中港陷泥淖 南向菲國翻4.5倍

統一超南向菲律賓是連年獲利，截至去年底，門市已超過4450家，市佔率高達85%以上，穩坐當地超商龍頭。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國內需轉冷、零售市場競爭更趨激烈，台灣便利商店霸主統一超商近幾年來雖然不斷收縮西進戰線，但根據最新年報，中港投資事業幾乎全數認列虧損，統一超商（上海）本錢燒剩1/4、統一超商（浙江）更是1/10不到；反而是南向菲律賓市場大豐收，投資金額翻了快5倍，且穩居菲國便利商店龍頭地位。

收縮西進戰線 結束量販與超市

統一超商西進中國是餐飲先行、便利商店跟進。2000年投資上海星巴克是起點，經營17年後高價獲利退場，換回台灣星巴克所有股權，自此快刀斬亂麻，結束成都統一量販、山東統一銀座商業、上海酷聖石冰淇淋與樂清（上海）清潔用品租賃等事業，戰線收縮到僅剩便利商店與藥妝店。

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統一超商2009年正式在上海開業，但除了2019年短暫獲利外，幾乎年年燒錢；去年認列統一超商（上海）虧損2.64億元，自台灣匯出44.97億元，期末帳面價值僅剩10.08億元，燒掉了3/4的投資金額。2017年取得浙江7-Eleven授權，將據點擴大長三角，從上海延伸至杭州、寧波，但從帳面來看，統一超商（浙江）去年持續認虧2.16億元，自台灣匯出15.32億元，期末帳面價值剩1.3億元，更燒剩1/10不到。

相較於西進陷入泥淖，統一超商南向是大豐收。2000年取得菲律賓7-Eleven經營權，陸續將台灣成熟的物流體系、鮮食開發經驗帶入，2015年跨出呂宋島，進入民答那峨島展店，完成菲國三大區域（呂宋、維薩亞斯、民答那峨）佈局，除了2020到2021年因疫情封城短暫虧損外，是連年獲利，截至去年底，門市已超過4450家，市佔率高達85%以上，穩坐菲律賓超商龍頭。

統一超商是透過設於英屬維京群島的統一超商BVI布局「非中市場」，去年認列統一超商BVI獲利13.95億元，原始投資金額67.12億元，到去年期末投資餘額已大增至302.13億元，是翻了4.5倍。

統一超商BVI也投資統一超商香港控股有限公司，這家再投資統一超商藥妝事業中國控股有限公司，而統一超商香港控股原始投資金額從53.77億元，到期末投資餘額僅剩25.2億元，看來香港事業也是「拖油瓶」。

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