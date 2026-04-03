二次西進別肖想3》中學徒圍毆老師傅 台2大石化園區淪錢坑

中國石化業者複製台塑六輕經驗，過剩產能傾倒海外，甚至衝擊到台灣石化產業。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕2002年，台塑將台灣受阻的「大乙烯計畫」搬到浙江寧波；2014年，台聚旗下旭騰投資與中石化旗下福建煉油化工簽署合作計畫，成立福建古雷石化。台塑寧波將麥寮六輕管理模式、垂直整合經驗帶入中國，古雷吸收台灣在建廠、物流配套（自建碼頭、發電廠）與製程優化等心法，隨著恆力、榮盛、東方盛虹等中國本土石化業快速複製台灣經驗，且產能大舉開出，台塑寧波「豬羊變色」、短短4年從大賺變大賠，而台聚帶頭投資古雷石化，自台灣匯出投資71.8億元，到去年底燒剩4.4億元。

台塑寧波豬羊變色 2年認虧24億

根據台股甫出爐年報，台塑去年認列台塑（寧波）虧損擴大至14.05億元，累積近2年虧掉逾24億元，較2022年認列獲利25.38億元，可說是豬羊變色；另持股32%合資的福建福欣特殊鋼也是錢坑，去年認列虧損縮小至6.7億元，但近4年來也賠掉台塑逾78億元。同集團的台化也很難受，投資PTA產銷的台化興業（寧波），去年認虧24.5億元，近3年來也認賠逾83億元。

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古雷晚了10年 撞上石化紅潮

台聚揪台灣同業西進與中石化合資福建古雷石化，晚了台塑寧波十多年，卻剛好趕上「石化紅潮」，時機財沒賺到、古雷一投產就開始賠錢。台聚持股福建古雷16%，去年認列虧損14.5億元、持續擴大中，自台灣匯出71.8億元、期末帳面價值剩下4.4億元；同集團的亞聚持股11%，去年認列虧損10億餘元，自台灣匯出投資49.6億元、帳面價值僅剩3億元。

中國石化大廠「偷師」台灣經驗，卻無序擴產，以恆力大連長興島單一基地，乙烯年產能就超過全台灣，恆力、榮盛等大廠為了維持現金流與市占，即便利潤極微甚至虧損、仍維持高開工率；一如過去面板等產業，中國石化業就是要「捲死對手」，近2年來東北亞非整合型小廠、歐洲老牌石化廠已出現大規模關廠潮。

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